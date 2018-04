ബോളിവുഡും കടന്ന് ഹോളിവുഡിലും അരങ്ങുവാഴുന്ന പ്രിയങ്കയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ തിരക്കോടു തിരക്കാണ്. അമേരിക്കന്‍ ടെലിവിഷന്‍ പരമ്പരയായ ക്വാണ്ടിക്കോയുടെ ചിത്രീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അയര്‍ലൻഡിലാണ് താരമിപ്പോൾ. വല്ലപ്പോഴും മാത്രമാണ് പിസി തന്റെ ജന്മനാട്ടിൽ ഒന്ന് വരുന്നത്. ബുധനാഴ്ച പ്രിയങ്ക വീണ്ടും ഇന്ത്യയിലെത്തുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ, പതിനാറ് മണിക്കൂർ നേരത്തേയ്ക്ക് മാത്രമാണ് സന്ദർശനം. യൂണിസെഫ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങില്‍ സംബന്ധിക്കുന്നതിനാണ് പ്രിയങ്ക വരുന്നത്.

'കഴിഞ്ഞയാഴ്ചയാണ് പരിപാടിയില്‍ സംബന്ധിക്കുന്നതിനുള്ള ക്ഷണം പ്രിയങ്കയ്ക്ക് ലഭിച്ചത്. ആ സമയത്ത് ക്വാണ്ടിക്കോയുടെ ചിത്രീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അയര്‍ലൻഡിലായിരുന്നു പിസി. പക്ഷേ സമയം കണ്ടെത്തി ചടങ്ങില്‍ സംബന്ധിക്കാനാണ് പിസിയുടെ തീരുമാനം. ഗ്രാമീണ ഇന്ത്യയിലെ കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് പ്രിയങ്ക ചടങ്ങില്‍ സംസാരിക്കും. കഷ്ടിച്ച് പതിനാറ് മണിക്കൂര്‍ നേരത്തേയ്‌ക്കേ പ്രിയങ്ക ഇന്ത്യയില്‍ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. ക്വാണ്ടിക്കോയുടെ ചിത്രീകരണത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ അവര്‍ക്ക് ഡബ്ലിനിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചുപോകേണ്ടതുണ്ട്. രണ്ടു ദിവസത്തെ അവധിയെടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആ ആഴ്ചയില്‍ തന്നെ നഷ്ടമായ ദിവസങ്ങള്‍ അവര്‍ക്ക് തിരിച്ചുപിടിക്കേണ്ടതുണ്ട്. '-പ്രിയങ്കയോട് അടുത്ത വൃത്തങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കി.

