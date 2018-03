പ്രിയ വാര്യര്‍ എന്ന മലയാളി പെണ്‍കുട്ടി ഇന്നൊരു തരംഗമാണ്. ഒരൊറ്റ കണ്ണിറുക്കലിലൂടെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള യുവാക്കളുടെ ഖല്‍ബില്‍ കയറിയ ഈ തൃശൂർകാരി പെണ്‍കുട്ടി നാഷണല്‍ ക്രഷ് എന്ന് വരെ അറിയപ്പെട്ടത്തില്‍ പ്രധാന പങ്കു വഹിച്ചത് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളാണ്.

സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ഒരു അക്കൗണ്ട് പോലും ഇല്ലാതിരുന്ന പെണ്‍കുട്ടി ഇന്ത്യയിലെ സൂപ്പര്‍ താരങ്ങളെയും സാക്ഷാല്‍ സക്കര്‍ബര്‍ഗിനെയും വരെ ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമില്‍ ഫോളോവെഴ്സിന്റെ എണ്ണത്തില്‍ പിന്നിലാക്കി. ദിവസങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആരാധകരെ സ്വന്തമാക്കിയ പ്രിയ വാര്യര്‍ക്ക് ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമില്‍ അമ്പത് ലക്ഷം ആരാധകരുണ്ട് ഇപ്പോള്‍. ഇന്‍സ്റ്റാഗ്രാമിലെ ഇന്‍ഫ്ലുവന്‍സര്‍ മാര്‍ക്കറ്റിങ് വഴി ലക്ഷങ്ങള്‍ നേടാനുള്ള അവസരവും പ്രിയയെ തേടിയെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങള്‍ വഴി തരംഗമായവര്‍ നിരവധിയാണ്. ഇപ്പോഴിതാ പ്രിയയ്ക്ക് വെല്ലുവിളിയുമായി ഒരു പെണ്‍കുട്ടി കൂടി എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. കണ്ണിറുക്കിക്കൊണ്ടല്ല മത്സരം എന്നു മാത്രം.

സാക്ഷി മാലിക് എന്ന ഈ ഡെല്‍ഹിക്കാരി പെണ്‍കുട്ടി ഒരു മോഡലാണ്. പ്രമുഖ ബ്രാന്‍ഡുകളുടെ പരസ്യങ്ങളില്‍ വേഷമിട്ട സാക്ഷി ബോം ദിഗി ദിഗി എന്ന ഹിറ്റ് ബോളിവുഡ് ഡാന്‍സ് നമ്പറിലൂടെയാണ് പ്രശസ്തയായത്..

ഇപ്പോള്‍ തന്നെ പത്ത് ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകളാണ് സാക്ഷിയെ ഇന്‍സ്റ്റാഗ്രാമില്‍ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്.

സാക്ഷി ഇന്‍സ്റ്റാഗ്രാമില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ചിത്രങ്ങള്‍ക്ക് അന്‍പതിനായിരത്തിനും മീതെ വരെ ലൈക്കുകള്‍ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Content Highlights : priya varrier wink girl oru adaar love sakshi malik seems to be the next national crush