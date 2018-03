ഒരൊറ്റ കണ്ണിറുക്കല്‍ കൊണ്ട് ലോകമെങ്ങുമുള്ള യുവത്വത്തിന്റെ മനസ്സിൽ കയറിക്കൂടിയ നടിയാണ് പ്രിയ പ്രകാശ് വാര്യർ. ഒമര്‍ ലുലു ചിത്രം ഒരു അഡാര്‍ ലൗവ്വിലെ മാണിക്യ മലരായ പൂവി എന്ന ഗാനവും അതിലെ പ്രിയയുടെ കണ്ണിറുക്കലും നിമിഷനേരം കൊണ്ടാണ് വൈറലായത്. നാഷണല്‍ ക്രഷ് എന്നുവരെ വാഴ്ത്തി ഈ തൃശൂർകാരി പെണ്‍കുട്ടിയെ. ഗാനം ഹിറ്റാകുംവരെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ഒരു അക്കൗണ്ട് പോലും ഇല്ലാതിരുന്ന പെണ്‍കുട്ടി ഇന്ത്യയിലെ സൂപ്പര്‍ താരങ്ങളെയും സാക്ഷാല്‍ സക്കര്‍ബര്‍ഗിനെയും വരെ ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമില്‍ ഫോളോവെഴ്സിന്റെ എണ്ണത്തില്‍ പിന്നിലാക്കി. പ്രൊമോഷണല്‍ ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാം പോസ്റ്റുകളിലൂടെ നല്ലൊരു വരുമാനവും പ്രിയയെ തേടിയെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

എന്നാല്‍ ഇന്ത്യന്‍ എക്‌സ്പ്രസ്സിന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തില്‍ പ്രിയയുടെ അച്ഛൻ നടത്തിയ വെളിപ്പെടുത്തൽ ആരാധകരെ ഞെട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇത്രയധികം ആരാധകരുള്ള പ്രിയയുടെ കൈവശം ഇപ്പോഴുള്ളത് സിം കാർഡില്ലാത്ത ഒരു ഫോണാണ്.

'പ്രിയ കയ്യില്‍ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഫോണില്‍ സിം കാര്‍ഡില്ല. സ്വന്തമായി ഫോണ്‍ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള അനുവാദം പ്രിയയ്ക്ക് നല്‍കിയിട്ടില്ല. ഇതുവരെ പ്രിയയുടെ അമ്മയുടെ ഫോണ്‍ ആണ് അവള്‍ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോള്‍ പോലും മൊബൈല്‍ ഹോട് സ്‌പോട് സജ്ജമാക്കുമ്പോഴാണ് അവള്‍ക്ക് ഫോണ്‍ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള അനുവാദം'. പ്രിയയുടെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു.

സെന്‍ട്രല്‍ എക്സൈസ് ഡിപ്പാര്‍ട്‌മെന്റിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് പ്രിയയുടെ അച്ഛന്‍ പ്രകാശ് വാര്യർ. ഒരിക്കല്‍ പ്രിയയുടെ തരംഗമായ കണ്ണിറുക്കല്‍ വീഡിയോ രംഗം തന്റെ സഹപ്രവര്‍ത്തകന്‍ തനിക്ക് അയയ്യുതന്ന രസകരമായ സംഭവവും അദ്ദേഹം ഓര്‍മിച്ചു.

"പ്രിയയുടെ വീഡിയോ വൈറലായ സമയത്ത് എന്റെ ഒരു സഹപ്രവര്‍ത്തകന്‍ ആ വീഡിയോ എനിക്കയച്ചു തന്നു. ആ പെണ്‍കുട്ടി ആരാണെന്നറിയുമോ എന്ന് ഞാന്‍ അയാളോട് ചോദിച്ചു. അറിയില്ലെന്ന് അയാള്‍ പറഞ്ഞു. അതെന്റെ മകള്‍ ആണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോള്‍ രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് അയാളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും മറുപടിയൊന്നുമുണ്ടായില്ല. അയാള്‍ ശരിക്കും അത്ഭുതപ്പെട്ടുപോയി.

അവള്‍ വെറുമൊരു സാധാരണ പെണ്‍കുട്ടിയായിരുന്നു എന്നാല്‍ വ്യത്യസ്തമായ പല ആഗ്രഹങ്ങളുമായിരുന്നു അവള്‍ക്ക്. സ്റ്റേജില്‍ കയറാനുള്ള ഭയം തീരെയുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ പാട്ടിനോടും നൃത്തത്തോടും നല്ല താല്പര്യവുമുണ്ടായിരുന്നു.'-പ്രകാശ് വാര്യര്‍ പറഞ്ഞു.

Content Highlights: Priya Varrier AdarLove Story EyeBrowGirl wink girl doesnot have a sim card says her father