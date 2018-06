കവിളത്തെ വിരിഞ്ഞ നുണക്കുഴികളാണ് ബോളിവുഡിന്റെ ബബ്ലി ഗേള്‍ ആയിരുന്ന പ്രീതി സിന്റയുടെ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ ഹൈലൈറ്റ്. അമേരിക്കന്‍ വംശജനായ ജീന്‍ ഗുഡ്ഇനഫുമായുള്ള വിവാഹശേഷം കാലിഫോര്‍ണിയയിലാണ് താരം ഇപ്പോള്‍. സാമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങളില്‍ സജീവമായ താരത്തിന്റെ പേരുമാറ്റമാണ് ഇപ്പോള്‍ ആരാധകര്‍ക്കിടയില്‍ ചര്‍ച്ചയാകുന്നത്. പ്രീതി ജി സിന്റ എന്നാണ് ഇപ്പോള്‍ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലെ പ്രീതിയുടെ പേര്. വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ഏതാണ്ട് രണ്ട് വര്‍ഷം കഴിഞ്ഞാണ് പ്രീതിയുടെ പേര് മാറ്റം.

വിവാഹശേഷം ഞാന്‍ എന്റെ ഭര്‍ത്താവിന്റെ പേരില്‍ നിന്നും 'ജി' കടമെടുക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചു എന്നാണ് ജി യുടെ അര്‍ഥം ആരാഞ്ഞ ഒരു ആരാധകന് താരം മറുപടി നല്‍കിയത്. 2016 ലാണ് ലോസാഞ്ചലസില്‍ വച്ച് പ്രീതിയും ജീനും വിവാഹിതരായത്.

മുമ്പ് വിവാഹശേഷമുള്ള സോനം കപൂറിന്റെ പേര്‌ മാറ്റവും ഏറെ ചര്‍ച്ചയായിരുന്നു. ഭര്‍ത്താവ് ആനന്ദിന്റെ കുടുംബപേരായ അഹൂജ എന്നത് കൂടെ ചേര്‍ത്തതിന് സോനത്തിനെതിരെ വന്‍ വിമര്‍ശനമാണ് ഉയര്‍ന്നു വന്നത്. ഒരു ഫെമിനിസ്റ്റ് എന്ന് അവകാശപ്പെട്ട സോനം ഇത്തരത്തില്‍ പേര് മാറ്റിയതിനെതിരെയായിരുന്നു വിമര്‍ശനങ്ങള്‍. എന്നാല്‍ ഫെമിനിസമെന്നത്‌കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത സ്ത്രീകള്‍ക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് കൂടിയാണെന്നും അച്ഛന്റെ പേര് കൂടെ ചേര്‍ക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ഭര്‍ത്താവിന്റെ പേര് കൂടെ ചേര്‍ക്കുന്നതെന്നും എന്ന നിലപാടോടെയാണ് സോനം ഇതിനെതിരെ പ്രതികരിച്ചത്. ഇപ്പോള്‍ ഇതേ ഫെമിനിസ്റ്റുകള്‍ പ്രതിക്കെതിരെയും വിമര്‍ശനവിുമായി വരുമോ എന്നാണ് ആരാധകര്‍ ചോദിക്കുന്നത്.

