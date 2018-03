പൃഥ്വിരാജ്-പാര്‍വതി ചിത്രം മൈസ്റ്റോറിയുടെ ട്രെയിലര്‍ മമ്മൂട്ടി പുറത്തിറക്കിയത് വാര്‍ത്തയായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ട്രെയിലര്‍ പങ്കുവച്ചതിന് മമ്മൂട്ടിയ്ക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞു കൊണ്ട് നടി പാര്‍വതി പങ്കുവച്ച ട്രെയിലറിന് താഴെ ആരാധകരുടെ പൊങ്കാലയും ആയിരുന്നു.

പോസ്റ്റില്‍ നന്ദി മമ്മൂട്ടി എന്ന് എഴുതിയതായിരുന്നു ആരാധകരെ ചൊടിപ്പിച്ചത്. മമ്മൂട്ടിയുടെ വെരിഫൈഡ് എക്കൗണ്ടിലേക്ക് ടാഗ് ചെയ്യുകയാണ് പാര്‍വതി ചെയ്തത്. പൃഥ്വിരാജും ഈ ട്രെയിലര്‍ ഷെയര്‍ ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാല്‍, അതില്‍ നന്ദി മമ്മൂക്ക എന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഇതോടേ പാര്‍വതിയുടെ പോസ്റ്റിന് താഴെ അസഭ്യ വര്‍ഷമായിരുന്നു.

സഭ്യതയുടെ സീമകള്‍ ലംഘിച്ച് കൊണ്ടുള്ളതാണ് കമന്റുകളില്‍ ഭൂരിഭാഗവും. ഗുരുത്വവും വിനയവും ഒന്നും വാങ്ങാന്‍ കിട്ടില്ല... അതൊക്കെ വളര്‍ത്തി വലുതാക്കുന്നവര്‍ പഠിപ്പിച്ചു തരേണ്ടതാണെന്ന ഉപദേശവും മമ്മൂക്കയ്ക്ക് പേരിട്ടത് പാര്‍വതിയുടെ മടിയില്‍ വച്ചാണോയെന്ന ആക്രോശങ്ങളും ഇനി ഒരിക്കലും പാര്‍വതിയുടെ ചിത്രങ്ങള്‍ കാണില്ലെന്ന ഭീഷണികളും കമന്റുകളായി വന്നിട്ടുണ്ട്.

ഒടുവില്‍ ഇപ്പോള്‍ പാര്‍വതി പോസ്റ്റില്‍ ചെറിയൊരു മാറ്റം വരുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. മമ്മൂട്ടിക്ക് ശേഷം സര്‍ എന്ന് കൂടി ചേര്‍ത്താണ് പ്രശ്‌നത്തിന് ഒരു അയവ് വരുത്താന്‍ പാര്‍വതി തീരുമാനിച്ചത്. ഞങ്ങളുടെ ചിത്രം മൈ സ്റ്റോറിയുടെ ട്രെയിലര്‍ പങ്കുവച്ചതിന് നന്ദി മമ്മൂട്ടി സാര്‍. പാര്‍വതി കുറിച്ചു

പാര്‍വതി-പൃഥ്വിരാജ് താരജോഡികള്‍ ഒന്നിച്ച മൈ സ്റ്റോറി എന്ന ചിത്രം വര്‍ത്തകളില്‍ ആദ്യം ഇടംപിടിച്ചത് വിവാദത്തിന്റെ പേരിലായിരുന്നു. മമ്മൂട്ടി ചിത്രം കസബയെ ചൊല്ലിയുള്ള വിവാദത്തിന്റെ ഫലമായി ചിത്രത്തിലെ ആദ്യ ഗാനം പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോള്‍ മുതല്‍ അതിനെതിരെ ആരാധകരുടെ വക ഡിസ്‌ലൈക്കുകളുടെ ആക്രമണമായിരുന്നു. ചിത്രം നിന്ന് പോകുമോ എന്ന ആശങ്കകള്‍ക്കിടയിലാണ് സിനിമയുടെ ട്രെയിലര്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തിറങ്ങിയത്. നവാഗതയായ രോഷ്ണി ദിനകറാണ് മൈ സ്റ്റോറി സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മാര്‍ച്ച് 30 ന് ചിത്രം പുറത്തിറങ്ങും.

Content Highlights : parvathy my story movie trailer unveiled by mammootty parvathy gets trolled for calling mammootty