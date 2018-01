വ്യത്യസ്തമായ നിരവധി കഥാപാത്രങ്ങള്‍ കരിയറില്‍ സ്വന്തമായുള്ള നടിയാണ് നിത്യാമേനോന്‍. പുതിയ തെലുഗ് ചിത്രത്തിനായി വെല്ലുവിളികള്‍ നിറഞ്ഞ ഒരു വേഷം കൈകാര്യം ചെയ്യാനൊരുങ്ങുകയാണ് താരം. ചിത്രത്തില്‍ സ്വവര്‍ഗാനുരാഗിയായ പെണ്‍കുട്ടിയുടെ വേഷമാണ് നിത്യയ്ക്ക്. തെലുഗിലെ മറ്റൊരു പ്രമുഖ നടിക്കൊപ്പം നിത്യാമേനോന്റെ ലിപ് ലോക് രംഗങ്ങളും ചിത്രത്തിലുണ്ട്.കാജല്‍ അഗര്‍വാളായിരിക്കും ചിത്രത്തില്‍ നിത്യയ്‌ക്കൊപ്പം ഉണ്ടാകുക എന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍.



എന്നാല്‍, സ്വവര്‍ഗ്ഗരതി ഇന്ത്യയില്‍ നിയം മൂലം നിരോധിച്ചിട്ടുള്ളതിനാല്‍ ചിത്രത്തിന് സെന്‍സര്‍ ബോര്‍ഡ് അനുമതി നിഷേധിക്കുമോ എന്ന ആശങ്കയിലാണ് അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകര്‍.

Content Highlights : nithyamenon playing lesbian in new telugu movie nithya to do lip lock with telugu actress