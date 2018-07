വീട്ടിലേയ്ക്കു വരാനിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞതിഥിക്കായുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണ് ഷാഹിദ് കപുറും മിറയും. എന്നാല്‍ ബോളിവുഡിന്റെ ചര്‍ച്ചയാകട്ടെ ഇപ്പോള്‍ മിറയുടെ ഗര്‍ഭകാല ഫാഷനിലാണ്. ഗര്‍ഭകാലത്തെ വസ്ത്രധാരണത്തില്‍ അത്രത്തോളം ശ്രദ്ധ പുലര്‍ത്തുന്നുണ്ട് ഷാഹിദ് കപൂറിന്റെ ഭാര്യ മിറ രജ്പുത്ത്.

കുഞ്ഞുവയറുമായുള്ള മിറയുടെയും ഷാഹിദിന്റയും ഔട്ടിങ്ങാണ് ആരാധകര്‍ക്കിടയില്‍ ഇപ്പോള്‍ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഔട്ടിങ്ങിനായി മിറ തിരഞ്ഞെടുത്ത വസ്ത്രം തന്നെയായിരുന്നു ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയം. അത്ര ക്യൂട്ടായിരുന്നു വെള്ളനിറത്തില്‍ ഫ്ലോറൽ ഡിസൈനിലുള്ള ലോങ്ങ് സ്ലീവ് ഓഫ് ഷോള്‍ഡര്‍ ഡോപ്പ്.

photo courtesy: instagram

27,245 രൂപയാണ് ഈ വസ്ത്രത്തിനു ഓണ്‍ലൈനുള്ള വില. ഗര്‍ഭകാലത്തല്ലാതെയും ഈ ടോപ്പ് ഉപയോഗിക്കാന്‍ കഴിയും എന്ന പ്രത്യേകതയും ഉണ്ട്. കുറച്ചു ദിവസങ്ങള്‍ക്കു മുമ്പ് ഡെനിം ഷിഫ്റ്റഡ് ടോപ്പും ഡെനിം ചപ്പലും ധരിച്ചു മിറ ഷോപ്പിങ്ങ് നടത്തിയതും ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു.

മുമ്പ് മിറയുടെ മിതമായ രീതിയിലുള്ള മേക്കപ്പ് ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ താരത്തിന്റെ ഗര്‍ഭകാല ഫാഷനും ബോളിവുഡില്‍ ചര്‍ച്ചയായിരിക്കുകയാണ്.

