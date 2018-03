ബോളിവുഡിലെ ഏറ്റവും രസികരായ കപ്പിള്‍സാണ് ഷാഹിദ് കപൂറും ഭാര്യ മിറ രജ്പുതും. പങ്കെടുക്കുന്ന ചടങ്ങുകളിലും പരിപാടികളിലും ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള കെമിസ്ട്രി ശ്രദ്ധയാകര്‍ഷിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഒരു പരിപാടിക്കിടയില്‍ ഷാഹിദിനെ തനിക്ക് ഒരിക്കല്‍ വീട്ടില്‍ നിന്നും പുറത്താക്കേണ്ടി വന്നുവെന്ന മിറയുടെ കുറ്റസമ്മതം ആരാധകരെ ഞെട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

നേഹ ധൂപിയ അവതാരകയായെത്തുന്ന ചാനല്‍ പരിപാടിക്കിടയിലാണ്‌ സഞ്ജയ് ലീല ബന്‍സാലി ചിത്രം പദ്മാവതിന്റെ ചിത്രീകരണ സമയത്ത് ഷാഹിദിനെ വീട്ടില്‍ കയറ്റാതെ ഹോട്ടലില്‍ നിര്‍ത്തേണ്ടി വന്നതിന്റെ കാരണം മിറ വെളിപ്പെടുത്തിയത്.

"ആ സമയങ്ങളില്‍ രാവിലെ എട്ട് മണിക്കാണ് ഷാഹിദ് വീട്ടില്‍ വന്നിരുന്നത്. ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് പോകുകയും വേണമായിരുന്നു. രാത്രി ഏറെ നേരത്തെ ജോലി കഴിഞ്ഞ് ക്ഷീണിച്ചു വന്ന് കിടക്കുന്ന സമയങ്ങളില്‍ ഷാഹിദിന് നിശബ്ദത അനിവാര്യമാണെന്ന് എനിക്കറിയാമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ മകള്‍ ആ സമയങ്ങളില്‍ ഭയങ്കര കളിയായിരിക്കും. അതവളുടെ കളിസമയമാണ്. ഷാഹിദ് പക്ഷെ ഒന്നും പറയില്ല. എങ്കിലും എനിക്കറിയാമായിരുന്നു ഇത് അദ്ദേഹത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുമെന്ന്. പക്ഷെ എന്ന് കരുതി എനിക്ക് മിഷയ്ക്ക് മേലും അമിതമായ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ വയ്ക്കാന്‍ സാധിക്കില്ലയിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയായാല്‍ ശരിയാകില്ലെന്ന് എനിക്ക്‌ ഷാഹിദിനോട് പറയേണ്ടി വന്നത്."- മിറ പറഞ്ഞു

