പ്രിയ നടി ലെന പളനിയില്‍ പോയി തലമൊട്ടയടിച്ചത് വൈറലായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ലെന ശരിക്കും മൊട്ടയടിച്ചതാണെന്ന് പലര്‍ക്കും വിശ്വാസമായിരുന്നില്ല. മുന്‍പ് ചില്ല് തിന്നുകയാണെന്നും പറഞ്ഞു പറ്റിച്ച് വീഡിയോ ഇട്ടത് പോലെയാണോ എന്നായിരുന്നു ആരാധകരുടെ സംശയം. എന്നാല്‍ ഇപ്പോള്‍ തന്റെ മൊട്ടത്തലയുടെ ചിത്രം ഇന്‍സ്റ്റാഗ്രാമില്‍ പങ്കുവച്ചിരിക്കുകയാണ് താരം.

മൊട്ടയടിച്ചുള്ള ഗെറ്റപ്പിലും ഗ്ലാമര്‍ ലുക്കിലാണ് ലെന പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. ലെന കൊലമാസാണെന്നാണ് ഇത് കണ്ട ആരാധകരുടെ അഭിപ്രായം. എന്നാലും മൊട്ടയടിക്കണ്ടായിരുന്നു എന്ന് സങ്കടം പറഞ്ഞവരുമുണ്ട്

