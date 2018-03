ഹിന്ദി ടെലിവിഷന്‍ പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രിയ താരമാണ് ഷോയിബ് ഇബ്രാഹിമും ദിപിക കക്കറും. വര്‍ഷങ്ങള്‍ നീണ്ട പ്രണയത്തിനൊടുവില്‍ കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് ഇരുവരും വിവാഹിതരായത്. എന്നാലിപ്പോള്‍ ഇസ്ലാമിലേക്കുള്ള ദിപികയുടെ മതം മാറ്റമാണ് ചര്‍ച്ചയാകുന്നത്. ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ച ദിപിക ഫൈസ എന്ന പുതിയ പേരും സ്വീകരിച്ചു. ദിപിക തനിക്ക് തന്റെ തീരുമാനത്തില്‍ അഭിമാനം മാത്രമേയുള്ളൂ എന്ന് മുന്‍പ് മാധ്യമങ്ങള്‍ക്ക് നല്‍കിയ അഭിമുഖങ്ങളില്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു.

"അതെ ഞാന്‍ മതം മാറിയെന്നുള്ളത് സത്യമാണ്. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് എന്നും എന്തിനെന്നുമുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ പറയേണ്ടതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അതെന്റെ വ്യക്തിപരമായ, സ്വകാര്യമായ കാര്യമാണ് . അതിനാല്‍ തന്നെ അവ മാധ്യമങ്ങള്‍ക്ക് മുന്നില്‍ തുറന്നു പറയണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഞങ്ങള്‍ അഭിനേതാക്കള്‍ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ നിമിഷങ്ങളും സന്തോഷങ്ങളും പ്രേക്ഷകരുമായും മാധ്യമങ്ങളുമായും പങ്കുവച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ഇത് തികച്ചും വ്യക്തിപരമാണ്. മാത്രമല്ല എന്റെ സ്വകാര്യതയിലേക്ക് കടന്നു കയറാന്‍ ഞാന്‍ ആര്‍ക്കും അനുവാദം നല്‍കിയിട്ടുമില്ല. ആ വാര്‍ത്ത സത്യമാണ് ഞാന്‍ നിഷേധിക്കുന്നില്ല. എനിക്കും എന്റെ സന്തോഷത്തിനും വേണ്ടിയാണ് ഞാന്‍ ഇത് ചെയ്തത് എന്നതില്‍, എനിക്ക് സന്തോഷവും അഭിമാനവുമുണ്ട്. എന്റെ തീരുമാനങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം എന്റെ കുടുംബവുമുണ്ട് .എന്റെ ഉദ്ദേശ്യം ആരെയും വേദനിപ്പിക്കാനുള്ളതല്ല. ഇതാണ് എന്റെ തീരുമാനം." ദിപിക പറഞ്ഞു

ദിപികയുടെ ഈ തീരുമാനത്തില്‍ ഭര്‍ത്താവ് ഷോയിബ് ഈയിടെ ഇന്ത്യന്‍ എക്‌സ്പ്രസ്സിന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തില്‍ പ്രതികരിക്കുകയുണ്ടായി. തങ്ങള്‍ തെറ്റൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും അതിനാല്‍ തന്നെ മറ്റുള്ളവര്‍ എന്ത് പറയുന്നു എന്നത് തങ്ങളെ അലട്ടാറില്ലെന്നും ഷോയിബ് പറഞ്ഞു.

