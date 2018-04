തെലുങ്കിൽ മാത്രമല്ല, ഇങ്ങ് കേരളത്തിലും സൂപ്പർസ്റ്റാർ പദവിയുണ്ട് അല്ലു അര്‍ജുന്. മല്ലു അർജുൻ എന്നൊരു വിളിപ്പേരുമുണ്ട്. പക്ഷേ, പറഞ്ഞിട്ടെന്തു കാര്യം സിനിമയിലെ ഒരു പഞ്ച് ഡയലോഗിന്റെ പേരിൽ ശരിക്കും പൊല്ലാപ്പ് പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അല്ലു. പുതിയ തെലുങ്ക് ചിത്രം ന പേരു സൂര്യ നാ ഇല്ലു ഇന്ത്യയുടെ (എന്റെ പേര് സൂര്യ എന്റെ വീട് ഇന്ത്യ) ടീസറാണ് അല്ലു അർജുന് പണിയായത്. ടീസറിലെ ഒരു പഞ്ച് ഡയലോഗാണ് അല്ലുവിന് തിരിച്ചടിയായത്.

സൗത്ത് ഇന്ത്യ നോര്‍ത്ത് ഇന്ത്യ ഈസ്‌റ് വെസ്റ്റ് ഇന്ത്യ അങ്ങനെ ഒരുപാടു ഇന്ത്യയൊന്നുമില്ല. ആകെ ഒരിന്ത്യയെ ഉള്ളൂ എന്നാണ് വില്ലനെ ഇടിച്ചിട്ട് അല്ലു പറയുന്ന പഞ്ച് ഡയലോഗ്. എന്നാല്‍ ഈ ഡയലോഗ് പറഞ്ഞ അല്ലുവിന്റെ ട്വിറ്റര്‍ അക്കൗണ്ടില്‍ തെന്നിന്ത്യന്‍ നടന്‍ എന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഏതോ ഒരാൾ കുത്തിപ്പൊക്കിയതോടെ അല്ലുവിനെതിരേ ട്രോളന്മാരുടെ കടുത്ത ആക്രമണമായിരുന്നു. കപടനാട്യക്കാരനെന്ന് എന്ന് വിളിച്ച് അല്ലുവിനോട് തെന്നിന്ത്യന്‍ എന്നത് മാറ്റി ഇന്ത്യന്‍ എന്നാക്കി മാറ്റാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടവരും ഉണ്ട്.

