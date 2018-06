സെലിബ്രിറ്റികളുടെ മക്കളുടെ ഇടയില്‍ താരമാണ് ഐശ്വര്യ റായിയുടെയും അഭിഷേകിന്റെയും മകള്‍ ആരാധ്യ. മുത്തച്ഛന്റേയും അച്ഛനമ്മമാരുടെയും പാത പിന്തുടര്‍ന്ന് ആരാധ്യയും സിനിമയിലെത്തുമോ എന്നാണ് ആരാധകര്‍ ഉറ്റു നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ ആരാധ്യ അഭിനയമോ മുതുമുത്തച്ഛന്‍ ഹരിവംശ് റായ് ബച്ചന്റെ പാത പിന്തുടര്‍ന്ന് എഴുത്തുകാരിയോ ആകില്ല എന്നാണ് ജ്യോതിഷ പ്രവചനം പറയുന്നത്. ഹൈദരാബാദില്‍ നിന്നുള്ള ജ്യോല്‍സ്യനായ ഡി ജ്ഞാനേശ്വര്‍ പറയുന്നത് ആരാധ്യ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായി തീരുമെന്നാണ്.

2018 ലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങള്‍ വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തിലൂടെ അറിയിക്കവേയായിരുന്നു ജ്ഞാനേശ്വര്‍ ആരാധ്യയുടെ ഭാവി പ്രവചിച്ചത്.

നടന്മാരായ ചിരംജീവി, രജനീകാന്ത് എന്നിവരുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശനം വളരെ കൃത്യമായി താന്‍ പ്രവചിച്ചതാണെന്നും അദ്ദേഹം വാര്‍ത്ത സമ്മേളനത്തില്‍ അവാകാശപ്പെട്ടു. 2009ല്‍ ആന്ധ്രാ പ്രദേശില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ്സ് അധികാരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുമെന്നും വിജയകരമായി താന്‍ പ്രവചിച്ചതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ആരാധ്യയ്ക്ക് രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ മികച്ച ഭാവി ഉണ്ടെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി വരെ ആയി തീരുമെന്നുമാണ് ജ്ഞാനേശ്വര്‍ പറയുന്നത്. പക്ഷെ പേരില്‍ ചെറിയൊരു മാറ്റം വരുത്തണമെന്ന് മാത്രം. 'രോഹിണി' എന്ന പേര് സ്വീകരിച്ചാല്‍ മാത്രമേ ആരാധ്യയ്ക്ക് പ്രധാനമന്ത്രിയാകാനുള്ള യോഗമുള്ളൂ എന്നാണ് ജ്ഞാനേശ്വറിന്റെ വാദം.

വേറെയും ചില പ്രവചനങ്ങള്‍ അദ്ദേഹം നടത്തുകയുണ്ടായി. നരേന്ദ്രമോദിയും ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപും രണ്ടാമതും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുമെന്നും തമിഴ്നാടിന്റെ അടുത്ത മുഖ്യമന്ത്രി രജനീകാന്ത് ആണെന്നും ഇദ്ദേഹം പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2024ല്‍ ഇന്ത്യ-പാക് യുദ്ധമുണ്ടാകുമെന്നും ജ്ഞാനേശ്വര്‍ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കുന്നു.

