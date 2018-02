ശ്രീദേവിയുടെ ഒടുവില്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ മോം എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ പ്രൊമോഷന്‍ പരിപാടികള്‍ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഏറെ ചര്‍ച്ചചെയ്യപ്പെട്ട മറ്റൊരു വിഷയമാണ് ശ്രീദേവിയുടെ മകള്‍ ജാന്‍വി കപൂറിന്റെ ബോളിവുഡ് അരങ്ങേറ്റം. സുന്ദരിയായ മകള്‍ക്ക് നല്ലൊരു സിനിമാ അരങ്ങേറ്റം നല്‍കാനുള്ള ശ്രമത്തിലായിരുന്നു അവസാന നാളുകളില്‍ ശ്രീദേവി. അക്കാര്യം ഒരിക്കലും വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ലെങ്കിലും അടുത്തിടെ നടന്ന ചില പൊതു പരിപാടികളിലെല്ലാം ശ്രീദേവി ജാന്‍വിയേയും ഒപ്പം കൂട്ടിയിരുന്നു.

ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും ഇന്ത്യയിലെ ഏതൊരു സാധാരണ അമ്മയേയും പോലെയായിരുന്നു ശ്രീദേവിയും. സിനിമയില്‍ അഭിനയിക്കാന്‍ മകള്‍ക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും ആ ആഗ്രഹത്തെ ശീദേവി ആദ്യം അത്ര പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല. അത് പക്ഷെ സിനിമാ രംഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള മോശം അഭിപ്രായം കൊണ്ടായിരുന്നില്ല. സിനിമാ പ്രവേശത്തേക്കാള്‍ തന്റെ മകള്‍ വിവാഹിതയായി കാണുന്നതാണ് ശ്രീദേവി ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. അക്കാര്യം ഒരിക്കല്‍ ശ്രീദേവി വെളിപ്പെടുത്തുകയുമുണ്ടായി.

മക്കളായ ജാന്‍വിയോടും ഖുഷിയോടും അമ്മയെന്ന രീതിയിലുള്ള എല്ലാ ചുമതലയും വഹിക്കാന്‍ ശ്രീദേവി ശ്രമിച്ചിരുന്നു. സുഹൃത്തിനെ പോലെ മക്കള്‍ക്കൊപ്പം ഏറെ നേരം സമയം ചെലവഴിച്ചു. സിനിമയില്‍ നിന്നും വലിയൊരു ഇടവേളയെടുത്തതും മക്കള്‍ക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നിരിക്കണം. പിന്നീട് തിരിച്ചു വന്നപ്പോള്‍ അമ്മയ്ക്ക് പിന്തുണ നല്‍കി മക്കളും കൂടെയുണ്ടായിരുന്നു.

പലപ്പോഴും പരിപാടികളില്‍ മക്കളിലാരെങ്കിലും കൂടെയുണ്ടാവാറുണ്ട്. പൊതുപരിപാടികളില്‍ ജാന്‍വിയെ കൂടെ കൂട്ടുന്നത് അവളെ പ്രമോട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണെന്ന വാര്‍ത്തകളെ ഒരു അമ്മയെന്നനിലയില്‍ തന്നെയാണ് ശ്രീദേവി നിഷേധിച്ചത്. മക്കള്‍ക്കൊപ്പം നടക്കുന്നത് തനിക്ക് അഭിമാനമാണെന്നായിരുന്നു അവരുടെ പ്രതികരണം.

അടുത്തിടെ ഒരു പരിപാടിയ്ക്കിടെ മകള്‍ ജാന്‍വിയെ ശകാരിച്ചത് മാധ്യമങ്ങള്‍ വാര്‍ത്തയാക്കിയിരുന്നു. അങ്ങനെ മക്കള്‍ക്ക് ആവശ്യമായ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ നല്‍കിയും, ആവശ്യത്തിന് ശകാരിച്ചും, അവരുടെ വളര്‍ച്ചയില്‍ അഭിമാനം കൊണ്ടും ശ്രീദേവി ഇന്ത്യയുടെ പ്രീയപ്പെട്ട അഭിനേത്രി എന്നതിന് പുറമെ ഒരു നല്ല അമ്മ കൂടിയായി.

