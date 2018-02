പ്രിയ നടി ശ്രീദേവിയുടെ വിയോഗവര്‍ത്ത ഇനിയും വിശ്വസിക്കാനായിട്ടില്ല ആരാധകര്‍ക്കും ശ്രീദേവിയുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവര്‍ക്കും. മരണത്തെ ചൊല്ലി ദുരൂഹതകള്‍ ഉണ്ടെന്നുള്ള പ്രചാരണങ്ങള്‍ ഉണ്ടായെങ്കിലും പിന്നീട് അവയെ പാടേ തള്ളി മരണത്തില്‍ യാതൊരു ദുരൂഹതയുമില്ലെന്നും ശ്രീദേവിയുടേത് മുങ്ങി മരണമാണെന്നുമുള്ള ഫോറന്‍സിക് പരിശോധനാ ഫലം പുറത്തു വന്നു.



ശ്രീദേവിയുടെ തലയില്‍ ആഴത്തിലുള്ള മുറിവുണ്ടായിരുന്നു എന്നും എന്നാല്‍ അതല്ല മരണകാരണം ദുബായിലെ ഹോട്ടലിലെ ബാത്ടബ്ബില്‍ ബോധരഹിതയായി വീണ് ശ്വാസകോശത്തില്‍ വെള്ളം കയറി തന്നെയാണ് ശ്രീദേവി മരിച്ചതെന്ന് വ്യക്തമാക്കി ദുബായ് പോലീസ് കേസ് അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഈ അവസരത്തില്‍ ശ്രീദേവിയുടെ കളിക്കൂട്ടുകാരിയായ പിങ്കി റെഡ്ഡിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലാണ് ചര്‍ച്ചയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.

"എനിക്കെന്റെ സഹോദരിയെയാണ് നഷ്ടമായത്. അവരുടെ മരണം ഞെട്ടലുളവാക്കുന്നതാണ്. അത് ഞങ്ങളെ തകര്‍ത്തു കളഞ്ഞു." പിങ്കി പറഞ്ഞു.

അനന്തരവന്‍ മോഹിത് മര്‍വ്വയുടെ വിവാഹത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാനായി ദുബായില്‍ പോകുന്നതിന് മുന്‍പ് ശ്രീദേവിയ്ക്ക് തീരെ സുഖമില്ലായിരുന്നുവെന്നും പനി പിടിച്ച് അവശയായി ഇരിക്കുകയായിരുന്ന ശ്രീദേവിയോട് താന്‍ അവസാനമായി സംസാരിച്ചത് അന്നാണെന്നും പിങ്കി വ്യക്തമാക്കി.

"ദുബായിലേക്കു ശ്രീദേവി പോകുന്ന അന്ന് ഞാന്‍ അവളോട് സംസാരിച്ചിരുന്നു. അവള്‍ അന്ന് പനി പിടിച്ചു അവശയായിരുന്നു. ആന്റിബയോട്ടിക്കുകള്‍ കഴിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഭയങ്കര ക്ഷീണിതയായിരുന്നു അവര്‍. എന്നാല്‍ വിവാഹത്തിന് തനിക്ക് പോയേ പറ്റൂ എന്ന് അവള്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു.

അവളുടെ മരണത്തെ ചൊല്ലി നിരവധി ഊഹാപോഹങ്ങള്‍ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. അതെന്നെ വല്ലാതെ മുറിവേല്‍പ്പിച്ചു . ആളുകള്‍ അവളുടെ മരണം ഒരു തമാശയായാണ് കണ്ടത്. ഇത്തരത്തില്‍ പ്രചരിക്കുന്ന വാര്‍ത്തകള്‍ എന്നെ ശരിക്കും അസ്വസ്ഥമാക്കി. കൊഴുപ്പ് കുറയ്ക്കാനും മറ്റും നടത്തിയ ശസ്ത്രക്രിയകളാണ് അവളുടെ മരണത്തിനു കാരണമെന്ന് പലരും പറഞ്ഞു. അവള്‍ ചെയ്ത അല്ലെങ്കില്‍ അവളുടെ നല്ല കാര്യങ്ങള്‍ സംസാരിക്കുന്നതിന് പകരം ആളുകള്‍ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്. അവള്‍ മരിച്ചതിന് ശേഷവും എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരത്തില്‍ തരം താണതും നിന്ദ്യവുമായ പ്രചാരണങ്ങള്‍ നടത്താന്‍ സാധിക്കുന്നത്.

Boney Kapoor,Sridevi,Pinky Reddy, Nagarjuna Photo : asridevi.blogspot.in

ഞാന്‍ ഇന്നലെ ബോണിയോട് സംസാരിച്ചിരുന്നു. തകര്‍ന്നിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം. ശ്രീദേവിയും ബോണിയും വളരെ സന്തോഷത്തോടെയാണ് കഴിഞ്ഞിരുന്നത്. അവര്‍ പ്രണയ ജോഡികളായിരുന്നു. ഇന്നേ വരെ അവര്‍ തമ്മില്‍ വഴക്കുകള്‍ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പോലും സംശയമാണ്. അവര്‍ പ്രണയിക്കുകയായിരുന്നു. വളരെ സന്തോഷകരമായ ജീവിതമായിരുന്നു നയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. കുടുംബത്തെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും എന്നും ചേര്‍ത്ത് നിര്‍ത്തുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു ശ്രീദേവി ". പിങ്കി റെഡ്ഡി ഒരു ദേശീയ മാധ്യമത്തോട് പറഞ്ഞു

