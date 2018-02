അന്തരിച്ച ചലച്ചിത്ര നടി ശ്രീദേവിയുടെ മരണം രാഷ്ട്രീയവത്കരിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ച കോണ്‍ഗ്രസിനെതിരെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ. ശ്രീദേവിയ്ക്ക് ആദരാഞ്ജലിയര്‍പ്പിച്ച് കോണ്‍ഗ്രസ്സ് ട്വിറ്ററില്‍ ഇട്ട കുറിപ്പാണ് വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ക്ക് വഴിവച്ചത്. തങ്ങളുടെ സര്‍ക്കാര്‍ 2013ല്‍ ശ്രീദേവിയ്ക്ക് പദ്മശ്രീ നല്‍കി ആദരിച്ചിരുന്നു എന്നും കൂടി അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തിയ ട്വീറ്റില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ്സ് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതാണ് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ ഉയര്‍ത്തിയത്.

"്ശ്രീദേവിയുടെ മരണത്തില്‍ ഞങ്ങള്‍ അതിയായി ദുഃഖിക്കുന്നു. മികച്ചൊരു അഭിനേത്രി. മിന്നുന്ന പ്രകടനങ്ങളിലൂടെ എന്നും നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളില്‍ ജീവിക്കുന്ന ഇതിഹാസം. ശ്രീദേവിയുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ഞങ്ങളുടെ ആഴത്തിലുള്ള അനുശോചനം അറിയിക്കുന്നു. 2013ല്‍ യു.പി.എ സര്‍ക്കാരാണ് അവര്‍ക്ക് പദ്മശ്രീ നല്‍കി ആദരിച്ചത്" എന്നായിരുന്നു കോണ്‍ഗ്രസ്സിന്റെ ട്വീറ്റ് .



അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോള്‍ പോലും മരണത്തെ രാഷ്ട്രീയവത്കരിക്കാനാണ് കോണ്‍ഗ്രസ്സ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്നാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയുടെ ആരോപണം.

കോണ്‍ഗ്രസ്സ് സര്‍ക്കാരിന്റെ ഭരണ കാലത്താണ് ശ്രീദേവി ജനിച്ചതെന്നും ബി.ജെ.പി അധികാരത്തിലിരിക്കുമ്പോഴാണ് മരിച്ചതെന്നും പറയാതിരുന്നത് എന്ത് കൊണ്ടാണെന്നും ഇതില്‍ അതിശയപ്പെടേണ്ടതില്ലെന്നും ഇന്ദിര ഗാന്ധിയും രാജീവ് ഗാന്ധിയും ഭരിച്ചപ്പോള്‍ ശ്രീദേവി ജീവിച്ചിരുന്നുവെന്നും ഇപ്പോള്‍ മോദി അധികാരത്തില്‍ വന്നപ്പോള്‍ അവര്‍ മരണപ്പെട്ടുവെന്നും വരെ കോണ്‍ഗ്രസ്സ് പറയുമെന്നും കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നവരുമുണ്ട്. പ്രതിഷേധം ശക്തമായതിനെത്തുടര്‍ന്നു കോണ്‍ഗ്രസ്സ് പോസ്റ്റ് പിന്‍വലിച്ചു

