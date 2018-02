പ്രിയ നടി ശ്രീദേവിയുടെ മരണം സൃഷ്ടിച്ച ആഘാതത്തില്‍ നിന്നും ഇനിയും മുക്തമായിട്ടില്ല സിനിമാലോകവും ആരാധകരും. ഈയവസരത്തില്‍ സംവിധായകനും ശ്രീദേവിയുടെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളില്‍ ഒരാളുമായ രാംഗോപാല്‍ വര്‍മ്മ എഴുതിയ കുറിപ്പ് ശ്രദ്ധേയമാകുകയാണ്.

ലോകം കാണുന്ന അല്ലെങ്കില്‍ ധരിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നതില്‍ നിന്നും എത്ര വ്യത്യസ്തമാണ് ഒരു സെലിബ്രിറ്റിയുടെ ജീവിതമെന്നു തുറന്നു കാണിക്കുകയാണ് റാം ഗോപാല്‍ വര്‍മ്മ തന്റെ കുറിപ്പിലൂടെ. ലോകം നല്‍കിയ യാതനകള്‍ മറന്നു ശ്രീദേവി ജീവിതത്തില്‍ സമാധാനവും സന്തോഷവും അനുഭവിക്കുന്നത് മരിച്ചതിനു ശേഷമായിരിക്കുമെന്നും റാം ഗോപാല്‍ വര്‍മ്മ പറയുന്നു. താരത്തിളക്കത്തിന്റെ ഔന്നത്യത്തില്‍ നില്‍ക്കുമ്പോഴും ജീവിതം എത്ര ക്രൂരമായാണ് ശ്രീദേവി എന്ന നടിയെ, വ്യക്തിയെ, സ്ത്രീയെ ആഴത്തില്‍ മുറിവേല്പിച്ചതെന്നു റാം ഗോപാല്‍ വര്‍മ്മ തുറന്നെഴുതുന്നു. തങ്ങള്‍ ആരാധകര്‍ക്ക് ഇനിയും അവരെ വേണമെന്നും തങ്ങള്‍ക്കായി പുനര്‍ജനിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് റാം ഗോപാല്‍ വര്‍മ്മ തന്റെ കുറിപ്പ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്

രാം ഗോപാല്‍ വര്‍മ്മയുടെ കുറിപ്പ്‌ :

ഞാനിത് എഴുതണോ വേണ്ടയോ എന്ന് എന്നോട് തന്നെ വാദപ്രതിവാദം നടത്തുകയായിരുന്നു. കാരണം ഇതില്‍ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചില പേരുകള്‍ തന്നെ. പക്ഷെ ശ്രീദേവി എന്ന നടി മറ്റാരേക്കാളും അവരുടെ ആരാധകര്‍ക്ക് സ്വന്തമാണ്. അതിനാല്‍ അവരുടെ ആരാധകര്‍ ആ സത്യം അറിഞ്ഞിരിക്കണം.

അതേ നിങ്ങളെ പോലുള്ള ലക്ഷോപലക്ഷം ആരാധകരെ പോലെ ഞാനും വിശ്വസിച്ചിരുന്നു ശ്രീദേവിയാണ് ലോകത്തിലേറ്റവും സുന്ദരിയും അഭിലഷണീയയുമായ സ്ത്രീയെന്ന്. നമുക്കെല്ലാവര്‍ക്കും അറിയാം അവര്‍ ഈ രാജ്യത്തെ സൂപ്പര്‍സ്റ്റാര്‍ ആണ്. നായികയായി ഇരുപത് വര്‍ഷക്കാലം വെള്ളിത്തിര അടക്കി ഭരിച്ചവളാണ്.

അത് കഥയുടെ ഒരു ഭാഗം മാത്രം. അവരുടെ മരണം എത്രമാത്രം ഞെട്ടലുണ്ടാക്കുന്നതും ദുഃഖകരവുമാണോ അതേ സമയം തന്നെ ജീവിതവും മരണവും എത്രമാത്രം അപ്രതീക്ഷിതവും ക്രൂരവും നിഗൂഢവുമായിരുന്നുവെന്ന ക്രൂരമായ ഓര്‍മപ്പെടുത്തല്‍ കൂടിയാണിത് എനിക്ക്.

എന്റെ രണ്ടു ചിത്രങ്ങളിലൂടെ ശ്രീദേവിയുമായി അടുത്തിടപഴകാനുള്ള അവസരം മലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു സെലിബ്രിറ്റിയുടെ സ്വകാര്യ ജീവിതം പുറംലോകം ധരിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നതിനേക്കള്‍ എത്ര മാത്രം വ്യത്യസ്തമാണെന്നതിന്റെ ഉത്തമോദാഹരണമാണ് ശ്രീദേവിയുടെ ജീവിതം.

മിക്കവര്‍ക്കും ശ്രീദേവിയുടെ ജീവിതം എല്ലാം തികഞ്ഞതാണെന്ന ധാരണയാണ്. കൊതിക്കുന്ന മുഖസൗന്ദര്യം, കഴിവ്, പാകപ്പിഴകളില്ലാത്ത കുടുംബം, സുന്ദരികളായ രണ്ടു പെണ്മക്കള്‍. പുറമെ നിന്നും നോക്കുമ്പോള്‍ അസൂയാവഹവും മോഹിപ്പിക്കുന്നതുമായ ജീവിതം. പക്ഷെ, ശ്രീദേവി യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ സന്തോഷവതിയായിരുന്നുവോ? അവര്‍ സന്തോഷകരമായ കുടുംബജീവിതമാണോ നയിച്ച് കൊണ്ടിരുന്നത് ?

അവരെ കണ്ടു മുട്ടിയ അന്ന് മുതല്‍ അവരുടെ ജീവിതം എനിക്കറിയാം. അച്ഛന്റെ മരണം വരെ ആകാശത്ത് പറന്നു നടക്കുന്ന പക്ഷിയെ പോലെയായിരുന്നു അവര്‍ ജീവിച്ചിരുന്നത്. അതിനു ശേഷം അമിത ശ്രദ്ധ പുലര്‍ത്തുന്ന അമ്മയോടൊപ്പം കൂട്ടിലടക്കപെട്ട പക്ഷിയെ പോലെയും.

അന്നൊക്കെ അഭിനേതാക്കള്‍ക്ക് കള്ളപ്പണമായാണ് ശമ്പളം നല്‍കിയിരുന്നത്. അതിനാല്‍ തന്നെ നികുതിയുടെയും മറ്റും പേരിലുള്ള റെയ്ഡുകളും മറ്റും ഭയന്ന് അവരുടെ അച്ഛന്‍ ആ പണം വിശ്വസ്തരായ സുഹൃത്തുക്കളെയും ബന്ധുക്കളെയും ഏല്‍പ്പിച്ചു. എന്നാല്‍ അച്ഛന്‍ മരിച്ചതോടെ അവര്‍ അതെല്ലാം സ്വന്തമാക്കി. ശ്രീദേവിയെ ചതിച്ചു. അതിനോടൊപ്പം അമ്മ അശ്രദ്ധമായി കുറേ മോശം സ്ഥലങ്ങളില്‍ പണം നിക്ഷേപിച്ചിരുന്നു. എല്ലാം കൂടിച്ചേര്‍ന്ന് തീര്‍ത്തും നിരാശയായി നില്‍ക്കുന്ന സമയത്താണ് ബോണി അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്കു വരുന്നത്.

ബോണിയും അന്ന് വലിയ കടക്കെണിയിലായിരുന്നു. സങ്കടങ്ങള്‍ പറഞ്ഞ് കരയാനൊരു കൈത്താങ്ങ് നല്‍കാന്‍ മാത്രമേ ബോണിക്ക് സാധ്യമാകുമായിരുന്നുള്ളു. ഇതിനിടെ അമേരിക്കയില്‍ വച്ച് നടത്തിയ തലച്ചോര്‍ സംബന്ധിയായ ശസ്ത്രക്രിയയോടെ ശ്രീദേവിയുടെ അമ്മയ്ക്ക് മാനസികമായ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഉണ്ടായി. സഹോദരിയാകട്ടെ അയല്‍വാസിയായ യുവാവിനെ പ്രണയിച്ച് ഒളിച്ചോടിപ്പോയി വിവാഹവും കഴിച്ചു. അമ്മ മരിക്കുന്നതിന് മുന്‍പ് എല്ലാ സ്വത്തുക്കളും ശ്രീദേവിയുടെ പേരില്‍ എഴുതി വച്ചു .

സ്വബോധത്തോടെയല്ല അമ്മയിത് ചെയ്തതെന്ന് കാണിച്ച് സഹോദരി ശ്രീലത ശ്രീദേവിയ്ക്കെതിരെ നിയമ നടപടിക്കും പോയി. സത്യത്തില്‍ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആരാധകരുള്ള ആ സ്ത്രീ അന്ന് ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു. ശരിക്കും പറഞ്ഞാല്‍ സ്വന്തമായി ഒന്നും ഇല്ലാത്തവളായിരുന്നു ബോണി ഒഴികെ.

ബോണിയുടെ അമ്മ അവരെ കുടുംബം തകര്‍ത്തവളായി ചിത്രീകരിക്കുകയും ബോണി ആദ്യ ഭാര്യ മോനയോട് ചെയ്തതിന് പ്രതികാരമായി ശ്രീദേവിയെ പരസ്യമായി ഒരു ഹോട്ടലില്‍ വച്ച് വയറ്റത്ത് തൊഴിക്കുകയും ചെയ്തു.

ഈ കാലയളവിലെല്ലാം 'ഇംഗ്ലീഷ് വിന്‍ഗ്ലിഷ്' എന്ന ചിത്രം നല്‍കിയ പ്രത്യാശയുടെ കിരണങ്ങള്‍ കാണുന്നതിന് മുന്‍പ് വരെ ശ്രീദേവി ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ദുഃഖിതയായ സ്ത്രീകളില്‍ ഒരാളായിരുന്നു. ഭാവിജീവിതത്തിലെ അനിശ്ചിതത്വം, സ്വകാര്യ ജീവിതത്തില്‍ സംഭവിച്ച വൃത്തികെട്ടതും ക്രൂരവുമായ വഴിത്തിരിവുകളും സംഘര്‍ഷങ്ങളും , ഇതെല്ലം ആ സൂപ്പര്‍ സ്റ്റാറിന്റെ മനസിനെ വല്ലാതെ മുറിവേല്‍പിച്ചിരുന്നു. അന്ന് മുതല്‍ അവര്‍ ജീവിതത്തില്‍ സമാധാനം എന്തെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല.

അവര്‍ ജീവിതത്തില്‍ ഒരുപാട് അനുഭവിച്ചു. മാത്രമല്ല നന്നേ ചെറുപ്പം മുതല്‍ സിനിമയില്‍ വന്നതിനാല്‍ സാധാരണ നിലയിലൊരു ബാല്യവും വളര്‍ച്ചയും അവര്‍ക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. പുറമെ കാണുന്നതിനേക്കാള്‍ അവരെ ആന്തരികമായി ആശങ്കകള്‍ ഭരിച്ചിരുന്നു. അതവരെ സ്വയം നോക്കി കാണാന്‍ പ്രേരിപ്പിച്ചു.

ഒരുപാടു പേര്‍ക്ക് അവര്‍ ലോകത്തേറ്റവും സുന്ദരിയായ സ്ത്രീയാണ്. പക്ഷേ താന്‍ സുന്ദരിയാണെന്ന് അവര്‍ ചിന്തിച്ചിരിക്കുമോ....ഉവ്വ് ചിന്തിച്ചിരുന്നു. അതിനാല്‍ തന്നെ ഏതൊരു നടിയുടെയും ഏറ്റവും വലിയ പേടിസ്വപ്നമായ പ്രായാധിക്യത്തെ അവരും ഭയന്നിരുന്നു. വര്‍ഷങ്ങളായി കൃത്യമായ ഇടവേളകളില്‍ സൗന്ദര്യ വര്‍ധക ശസ്ത്രക്രിയകള്‍ ചെയ്തിരുന്നു. അതിന്റെ ഫലം കാണാനുമുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അതേപ്പറ്റി ആരെങ്കിലും ചോദിക്കുമോ അല്ലെങ്കില്‍ തന്നിലെന്താണ് നടക്കുന്നതെന്ന് ആരെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കുമോയെന്നു ഭയന്ന് മനസ്സുകൊണ്ട് ഒരു ആവരണം എപ്പോഴുമവര്‍ തീര്‍ത്തിരുന്നു.

അതവരുടെ തെറ്റല്ല . കാരണം നന്നേ ചെറുപ്രായത്തിലേ അവര്‍ പ്രശസ്തിയുടെ പിടിയില്‍ അകപ്പെട്ടിരുന്നു. അതവരെ അങ്ങനെ ആക്കി തീര്‍ക്കുകയായിരുന്നു. ആ താരപദവി അവര്‍ക്ക് ഒരിക്കലും സ്വയംപര്യാപ്തത കൈവരിക്കാനോ സ്വതന്ത്രയാകാനോ ഉള്ള അവസരം നല്‍കിയില്ല. അവര്‍ക്ക് എന്താകണമെന്ന് അവര്‍ക്ക് തന്നെ തീരുമാനിക്കാനുള്ള അവസരവും നല്കിയിട്ടില്ല.

മേയ്കപ്പ് ഇട്ട് മറ്റൊരാളായി അവര്‍ക്ക് ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നില്‍ മാത്രമല്ല നില്‍ക്കേണ്ടി വന്നത്. ക്യാമറയ്ക്ക് പുറകിലെ അവര്‍ യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ ആരാണെന്നുള്ളത് മറയ്ക്കാന്‍ മാനസികമായും മേയ്കപ്പ് ചെയ്യണമായിരുന്നു.

അവരെന്നും മറ്റുള്ളവരുടെ ലക്ഷ്യങ്ങള്‍കൊത്ത് ജീവിക്കുന്നവളായിരുന്നു. മാതാപിതാക്കളുടെ, ബന്ധുക്കളുടെ, ഭര്‍ത്താവിന്റെ, ഒരു പരിധി വരെ സ്വന്തം മക്കളുടെ..എല്ലാ താര മാതാപിതാക്കളേയും പോലെ മക്കളെ കുറിച്ച് ശ്രീദേവിയ്ക്കും ഉത്കണ്ഠയുണ്ടായിരുന്നു..

ഒരു സ്ത്രീയയുടെ ശരീരത്തില്‍ തളയ്ക്കപ്പെട്ട കുട്ടിയായിരുന്നു ശ്രീദേവി. നിഷ്‌കളങ്ക. പക്ഷേ അതേസമയം ജീവിതത്തിലെ കയ്പേറിയ അനുഭവങ്ങള്‍ അവരെ എപ്പോഴും ആശങ്കയുള്ളവളുമാക്കി തീര്‍ത്തു. ഒരു വ്യക്തിയില്‍ ഈ രണ്ടു വിശേഷണങ്ങളും കൂടി ഒത്തുപോകില്ലല്ലോ.

അവരുടെ മരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഊഹാപോഹങ്ങള്‍ ഒക്കെ അവിടെ നില്‍ക്കട്ടെ. ഞാന്‍ സാധാരണയായി ആര്‍ക്കും നിത്യശാന്തി നേരാറില്ല . എന്നാല്‍ ശ്രീദേവിയുടെ കാര്യത്തില്‍ ഞാന്‍ അവര്‍ക്ക് നിത്യശാന്തി നേരുകയാണ്. കാരണം ഞാന്‍ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു ജീവിതത്തിലാദ്യമായി അവര്‍ ശാന്തിയും സമാധാനവും അനുഭവിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴാണെന്ന്.

അതിനു് മുന്‍പ് അങ്ങനെയൊരു കാര്യം ഞാന്‍ അവരില്‍ കണ്ടത് ക്യാമറയ്ക്കു മുന്‍പില്‍ കഥാപാത്രമായി നില്‍ക്കുമ്പോള്‍ മാത്രമാണ്. ജീവിതത്തിന്റെ കയ്പേറിയ യാഥാര്‍ഥ്യങ്ങളോടു വിടപറഞ്ഞ്, തന്റേതായ ഫാന്റസി ലോകത്തേയ്ക്കു വന്ന് കഥാപാത്രമായി മാറുന്ന, ആക്ഷനും കട്ടിനും ഇടയിലുള്ള ആ നേരത്ത് മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് അവര്‍ക്ക് ഞാന്‍ നിത്യശാന്തി നേരുന്നു

ലോകം തന്ന വേദനകളില്‍ നിന്നും ഇന്ന് അവര്‍ ഏറെ ദൂരെയാണ്. ശ്രീദേവി...നിനക്ക് നിത്യശാന്തി ലഭിക്കട്ടെ.....പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഞാന്‍ ഉറപ്പിച്ചു പറയാം നിന്നോട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത ലോകത്തിന് ഒരിക്കലും നിത്യശാന്തി ലഭിക്കാന്‍ പോകുന്നില്ല

ഞങ്ങള്‍ ആരാധകരും നിങ്ങളോടു ചേര്‍ന്നു നില്‍ക്കുന്നവരും എല്ലാത്തരത്തിലും നിങ്ങള്‍ക്ക് കഠിനമായ അനുഭവങ്ങള്‍ മാത്രമേ നല്‍കിയിട്ടുള്ളൂ. കുഞ്ഞു നാള്‍ മുതലേ തന്നെ, എന്നാല്‍ നീ ഞങ്ങള്‍ക്ക് സന്തോഷം മാത്രമേ നല്‍കിയിട്ടുള്ളൂ. ഇത് ശരിയല്ലെന്നും എന്തെങ്കിലും നിനക്കു വേണ്ടി ചെയ്യണമെങ്കില്‍ വൈകിപ്പോയി എന്നും എനിക്കറിയാം.

യഥാര്‍ഥ സമാധാനവും സന്തോഷവും തിളങ്ങുന്ന കണ്ണുകളുമായി സ്വര്‍ഗത്തിന്റെ ആകാശത്ത് നിങ്ങള്‍ പാറി നടക്കുന്നത് എനിക്ക് കാണാനാകും.

പുനര്‍ജന്മത്തില്‍ ഞാന്‍ വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല. പക്ഷെ ഞാന്‍ ഇപ്പോള്‍ ശരിക്കും അങ്ങനെയൊന്ന് ഉണ്ടെങ്കില്‍ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു പോകുകയാണ്. ഞങ്ങള്‍ ആരാധകര്‍ക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തിലും നിങ്ങളെ കാണണം. ഞങ്ങള്‍ അതിന് അര്‍ഹരാണ്. അങ്ങനെ ഒരു അവസരം തന്നാല്‍ ഞങ്ങള്‍ ഞങ്ങളുടെ തെറ്റുകള്‍ തിരുത്തി നിങ്ങളെ അര്‍ഹിക്കാന്‍ യോഗ്യരാക്കി ഞങ്ങളെ മാറ്റിയെടുക്കുന്നതായിരിക്കും.

ഞങ്ങള്‍ക്കൊരവസരം തരൂ ശ്രീദേവി.....കാരണം ഞങ്ങള്‍ അത്രമാത്രം സത്യസന്ധമായി നിങ്ങളെ സ്‌നേഹിക്കുന്നു. എനിക്കിനിയും എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കാനാകും....പക്ഷെ എന്റെ കണ്ണുനീരിനെ എനിക്ക് പിടിച്ച് നിര്‍ത്താന്‍ കഴിയുന്നില്ല.

