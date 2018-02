മുംബൈ: ഇന്ത്യന്‍ സിനിമയിലെ ആദ്യ വനിതാ സൂപ്പര്‍ സ്റ്റാര്‍ തിരശ്ശീലയ്ക്ക് പിന്നിലേക്ക് മായുമ്പോള്‍ അപ്രതീക്ഷിത മരണ വാര്‍ത്തയില്‍ ഞെട്ടല്‍ രേഖപ്പെടുത്തി ബോളിവുഡ്. ഇന്ത്യന്‍ സിനിമയുടെ കറുത്ത ദിനമെന്ന് നടി പ്രിയങ്ക ചോപ്ര ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു. ഹൃദയഭേദകമായ വാര്‍ത്തയോട് പ്രതികരിക്കാന്‍ വാക്കുകള്‍ പോരാതെ വരുന്നുവെന്നും മരണത്തില്‍ ദു:ഖം രേഖപ്പെടുത്തുന്നുവെന്നും പ്രിയങ്ക എഴുതി.

Have witnessed Sridevi's life from an adolescent teenager to the magnificeint lady she became. Her stardom was well deserved. Many happy moments with her flash through my mind including the last time I met her. Sadma's lullaby haunts me now. We'll miss her — Kamal Haasan (@ikamalhaasan) February 25, 2018

കുട്ടിക്കാലം മുതല്‍ കരുത്തുറ്റ ഒരു വനിതയാവുന്നതു വരെയുള്ള ശ്രീദേവിയുടെ ജീവിതത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചയാളാണ് താന്‍. ഇന്ത്യന്‍ സിനിമയില്‍ ഇപ്പോള്‍ ശ്രീദേവിക്കുള്ള താരപദവി യഥാര്‍ഥത്തില്‍ അവര്‍ അര്‍ഹിക്കുന്നത് തന്നെയാണ്. പരിചയപ്പെട്ട അന്നു മുതല്‍ അവസാനമായി കണ്ടതു വരെ ശ്രീദേവിയുമായി തനിക്ക് ഒരുപാട് നല്ല അനുഭവങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നായിരുുന്നു കമല്‍ഹാസന്റെ പ്രതികരണം.

മരണവാര്‍ത്ത കേട്ടത് മുതല്‍ ഞെട്ടലിലാണെന്നും കരച്ചിലടക്കാന്‍ കഴിയുന്നില്ലെന്നും സുസ്മിത സെന്‍ ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു. ശ്രീദേവിയുടെ വിയോഗ വാര്‍ത്ത ഹൃദയഭേദകമെന്ന് താരങ്ങളായ കരീന കപൂറും നേഹ ധൂപിയയും പ്രതികരിച്ചു. ജീവിതത്തില്‍ നിന്നും പിന്‍വാങ്ങിയെങ്കിലും എല്ലാക്കാലത്തും പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ മനസ്സില്‍ ശ്രീദേവി ജീവിക്കുമെന്ന് പ്രീതി സിന്റ ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു. താരം അനുഷ്‌ക ശര്‍മ്മയും ദു:ഖം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

I have no words. Condolences to everyone who loved #Sridevi . A dark day . RIP — PRIYANKA (@priyankachopra) February 24, 2018

ശ്രീദേവിയുടെ മരണവാര്‍ത്തയെ ഒരു ദുസ്വപ്‌നം പോലെയാണ് കാണുന്നതെന്ന് നടന്‍ അനുപം ഖേര്‍ കുറിച്ചു. ഇന്ത്യന്‍ സിനിമയുടെ രാജ്ഞിയാണ് ശ്രീദേവി. നിരവധി സിനിമയില്‍ ശ്രീദേവിക്കൊപ്പം പ്രവര്‍ത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശ്രീദേവിക്കൊപ്പമുള്ള അവിസ്മരണീയമായ പല ഓര്‍മകളും തനിക്കുണ്ട്. വളരെ പ്രഗത്ഭയായ താരത്തെയാണ് ഇന്ത്യന്‍ സിനിമാലോകത്തിന് നഷ്ടമായതെന്നും അനുപം ഖേര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

എന്നെ ഉറക്കത്തില്‍ നിന്നും വിളിച്ചുണര്‍ത്തി ശ്രീദേവിയുടെ മരണ വാര്‍ത്ത ഒരു ദുസ്വപ്‌നമാണെന്ന് ആരെങ്കിലും പറയുമോ എന്നായിരുന്നു മരണ വാര്‍ത്തയില്‍ ഞെട്ടല്‍ രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് രാം ഗോപാല്‍ വര്‍മ്മ പ്രതികരിച്ചത്.

Shocked beyond words to hear about the sad and untimely demise of #Sridevi. A dream for many, had the good fortune of sharing screen space with her long ago and witnessed her continued grace over the years. Thoughts and prayers with the family. RIP 🙏🏻 — Akshay Kumar (@akshaykumar) February 25, 2018

വിയോഗ വാര്‍ത്തയില്‍ പ്രതികരിക്കാന്‍ സാധിക്കാത്ത വിധത്തില്‍ വാക്കുകള്‍ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് ഗായകനും സംഗീത സംവിധായകനുമായ അഡ്‌നാന്‍ സാമി പ്രതികരിച്ചു. ഇന്ത്യന്‍ സിനിമയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട താരമായ ശ്രീദേവിയുടെ മരണവാര്‍ത്ത ഉള്‍ക്കൊള്ളാന്‍ സാധിക്കുന്നില്ലെന്നും അഡ്‌നാന്‍ സാമി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. ശ്രീദേവിയുടെ വിയോഗ വാര്‍ത്ത അവിശ്വസനീയമെന്ന് സിദ്ധാര്‍ത്ഥ് മല്‍ഹോത്ര പ്രതികരിച്ചു.

പ്രമുഖ താരങ്ങളെല്ലാം ശ്രീദേവിയുടെ അപ്രതീക്ഷിത വിയോഗത്തില്‍ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

Content Highlights: Sridevi Bollywood Actress Death condolence