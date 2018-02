ദുബായ്: അന്തരിച്ച നടി ശ്രീദേവിയുടെ മൃതദേഹം പ്രത്യേക വിമാനത്തില്‍ രാത്രിയോടെ മുംബൈയിലെത്തിക്കും. ദുബായ് വിമാനത്താവളത്തില്‍നിന്ന് വ്യവസായി അനില്‍ അംബാനിയുടെ ചാര്‍ട്ടേഡ് വിമാനത്തില്‍ മൃതദേഹം ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും. സോനാപൂരില്‍ എംബാം നടപടികള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ ശേഷമാണ് മൃതദേഹം ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്.

ഫെബ്രുവരി 25നാണ് ഇന്ത്യന്‍ സിനിമയുടെ ആദ്യ ലേഡി സൂപ്പര്‍ സ്റ്റാര്‍ ശ്രീദേവി ദുബായിയില്‍ വച്ച് മരണമടയുന്നത്. ഭര്‍ത്താവും ബോളിവുഡ് നിര്‍മാതാവുമായ ബോണി കപൂറിന്റെ അനന്തരവനും ബോളിവുഡ് നടനുമായ മോഹിത് മര്‍വയുടെ വിവാഹത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാനാണ് ശ്രീദേവിയും ഭര്‍ത്താവ് ബോണി കപൂറും ഇളയ മകള്‍ ഖുഷിയും ദുബായിലെത്തിയത്.

വ്യാഴാഴ്ച റാസല്‍ഖൈമയിലെ വാള്‍ഡോര്‍ഫ് അസ്റ്റോറിയ എന്ന നക്ഷത്ര ഹോട്ടലിലായിരുന്നു വിവാഹാഘോഷം. ചടങ്ങുകള്‍ക്കുശേഷം അവിടെനിന്ന് മടങ്ങിയ ശ്രീദേവി ദുബായിലെ എമിറേറ്റ്‌സ് ടവേഴ്‌സ് ഹോട്ടലിലാണ് താമസിച്ചത്.

എന്നാല്‍ ഭര്‍ത്താവ് ബോണി കപൂറും ഖുഷിയും മുംബൈയിലേക്ക് മടങ്ങിയിരുന്നു. ശ്രീദേവിയുടെ മരണ ദിവസം മുംബൈയില്‍ നിന്നും വൈകീട്ട് അഞ്ചരയോടെ ദുബായില്‍ മടങ്ങിയെത്തിയ ബോണി കപൂര്‍ ഒരുക്കിയ സര്‍പ്രൈസ് ഡിന്നറിനില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ പോകുന്നതിന് മുന്‍പാണ് മരണം ശ്രീദേവിയെ തട്ടിയെടുത്ത്. എന്നാല്‍ മരണത്തെ ചൊല്ലി നിരവധി ഊഹാപോഹങ്ങള്‍ നിലനിന്നിരുന്നതിനാലും അപകട മരണമാണെന്ന് പ്രചരിച്ചതിനാലും ഫോറന്‍സിക് പരിശോധനകള്‍ക്കും മറ്റു തുടര്‍നടപടികള്‍ക്കുമായി മൃതദേഹം ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ട് വരുന്നത് വൈകുകയായിരുന്നു.

ഊഹാപോഹങ്ങളെല്ലാം പാടേ പിന്തള്ളി ശ്രീദേവിയുടേത് മുങ്ങി മരണമാണെന്നും മരണത്തില്‍ ദുരൂഹതയിലെന്നും ദുബായ് പോലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. മരണത്തെ സംബന്ധിച്ച കേസ് ദുബായ് പോലീസ് അവസാനിപ്പിച്ചതായും അറിയിച്ചു. തുടര്‍ന്നാണ് മൃതദേഹം എംബാമിങ്ങിന് ശേഷം ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ട് വരാനായി ബന്ധുക്കള്‍ക്ക് വിട്ടു നല്‍കിയത്.

