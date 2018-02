നടി ശ്രീദേവിയുടെ മരണം അമിതമായ സൗന്ദര്യസംരക്ഷണ മാര്‍ഗങ്ങളുടെ ഫലമാണെന്ന തരത്തില്‍ ഊഹാപോഹങ്ങള്‍ പ്രചരിപ്പിച്ചവര്‍ക്കെതിരെ രൂക്ഷ പ്രതികരണവുമായി ഖുശ്ബു.

അവരുടെ മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിയിട്ട് പോലുമില്ല. അപ്പോഴാണ് ഇവിടെ ഭ്രാന്തു പിടിച്ച ചിലര്‍ അവരുടെ ഭക്ഷണക്രമത്തെയും ജീവിത രീതികളെയും കീറി മുറിച്ചു പരിശോധിക്കുന്നത്. ഖുശ്ബു തന്റെ ട്വീറ്റില്‍ പറയുന്നു.

ഖുശ്ബുവിന്റെ ട്വീറ്റ് :

അവരുടെ മൃതദേഹം ഇനിയും നാട്ടിലെത്തിയിട്ടില്ല..എന്നാല്‍ ഇവിടെ ഭ്രാന്ത് പിടിച്ച ചിലര്‍ അവരുടെ ഭക്ഷണക്രമത്തെയും ജീവിത രീതിയെയും പോസ്റ്റ്‌മോര്‍ട്ടം ചെയ്യുകയാണ്. ഒന്ന് മതിയാക്കൂ..അവരുടേതായ ലക്ഷ്യങ്ങളിലൂടെ അന്തസ്സായി ജീവിതം നയിച്ച ഒരു സ്ത്രീയെയാണ് നമുക്ക് നഷ്ടമായിരിക്കുന്നത്. ഏതൊരു പുരുഷനെയും ലജ്ജിപ്പിക്കുന്ന തരത്തില്‍ അവരുടെ പേര് പ്രശസ്തമായിക്കഴിഞ്ഞു. അത് കൊണ്ട് ദയവു ചെയ്തു വായടയ്ക്കൂ..ഖുശ്ബു കുറിച്ചു

നേരത്തെ ഇതേ വിഷയത്തില്‍ രൂക്ഷമായ വിമര്‍ശനവുമായി ചലച്ചിത്ര നിര്‍മാതാവ് ഏക്താ കപൂറും രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു. ഹൃദയ സംബന്ധിയായ യാതൊരു വിധ അസുഖങ്ങളും ഇല്ലെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ശസ്ത്രക്രിയയുടെ അനന്തര ഫലമല്ലാതെയും ആകെ ജനസംഘ്യയില്‍ ഒരു ശതമാനം പേര്‍ക്ക് ഹൃദയസ്തംഭനം സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് തന്റെ ഡോക്ടറുടെ സാക്ഷ്യപെടുത്തലോടെയാണ് ഏക്താ പ്രതികരിച്ചത്.

എന്നാല്‍ ശ്രീദേവിയുടെ മരണത്തിന്റെ യഥാര്‍ത്ഥ കാരണം ഹൃദയാഘാതം തന്നെയാണെന്നും മരണത്തില്‍ യാതൊരു വിത അസ്വാഭാവികടൈഹയും ഇല്ലെന്നും ഫോറന്‍സിക് പരിശോധനാഫലത്തില്‍ തെളിഞ്ഞിരുന്നു

