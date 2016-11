പനാജി: ചലച്ചിത്രമേള നാല് ദിവസം പിന്നിടുമ്പോള്‍ പ്രതിനിധികളുടെ ഒഴുക്ക് കൂടി. നാലാം ദിവസം മിക്ക ചിത്രങ്ങളും ഹൗസ്ഫുള്‍ ആയാണ് പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ചത്. ഓസ്‌ക്കറിനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ഔദ്യോഗിക എന്‍ട്രിയായ വെട്രിമാരന്റെ വിസാരണൈ കാണാന്‍ നിറഞ്ഞ സദസ്സായിരുന്നു. മലയാളത്തില്‍ നിന്ന് കഥേതര വിഭാഗത്തില്‍ കെ.ഗിരീഷ്‌കുമാറിന്റെ രണ്ട് കുറിപ്പുകള്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ചു.

മക്കളുടേയും കൊച്ചുമകന്റേയും വരവിനായി കാത്തിരിക്കുന്ന വൃദ്ധ ദമ്പതികളുടെ ഒറ്റപ്പെടലിന്റെ കഥയാണ് ഈ സിനിമ വിഷയമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇനിയും വരാന്‍ കൂട്ടാക്കാതെ വിദേശത്ത് കഴിയുന്ന മകളെ ഓര്‍ത്ത് കഴിയുന്ന അവര്‍ക്ക് ഒരു വള്ളക്കാരന്‍ ഏല്‍പ്പിക്കുന്ന കുട്ടി ജീവിതത്തിന് പുതിയ അര്‍ഥതലങ്ങള്‍ സമ്മാനിക്കുന്നതാണ് സിനിമ. മക്കളാല്‍ അവഗണിക്കപ്പെടുന്ന പ്രായം ചെന്നവരുടെ അവസ്ഥ സമൂഹത്തിന് മുന്നില്‍ തുറന്നുകാട്ടാനാണ് സംവിധായകനായ ഗിരീഷ് കുമാര്‍ ഈ സിനിമയിലൂടെ ശ്രമിക്കുന്നത്..

സത്യജിത്ത് റേ ഫിലിം ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ വിദ്യാര്‍ഥിയായ ഗിരീഷ്‌കുമാറിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ചിത്രമാണിത്.

It's lit, it's a-maze-ing. Find your way through the @IFFIGoa venue - @INOXMovies pic.twitter.com/KZa5Wp5w0E