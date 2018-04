സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ജനങ്ങളോട് അടുത്തിടപഴകി ശ്രദ്ധേയനായ കോഴിക്കോട് മുന്‍ കളക്ടര്‍ പ്രശാന്ത് നായര്‍ സംവിധാനം ചെയ്ത ഹ്രസ്വചിത്രം 'ദൈവകണം' കാന്‍ ചലച്ചിത്രമേളയില്‍. ഹ്രസ്വചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥയും സംവിധാനവും നിര്‍വഹിച്ചത് 'കളക്ടര്‍ ബ്രോ' എന്നപേരില്‍ ജനപ്രിയനായ പ്രശാന്ത് നായരാണ്. ചിത്രം കാന്‍ മേളയില്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുന്ന വിവരം ഐ.എ.എസ് അസോസിയേഷന്‍ ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് പുറത്തുവിട്ടത്.

ചിത്രത്തിന്റെ ടീസര്‍ നേരത്തെ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. ചിത്രത്തിന്റെ ആദ്യ പ്രദര്‍ശനമാവും കാന്‍ മേളയില്‍ നടക്കുക. അനില്‍ രാധാകൃഷ്ണന്‍ മേനോന്‍ സംവിധാനം ചെയ്ത ദിവാന്‍ജിമൂല എന്ന സിനിമയുടെ തിരക്കഥയും നേരത്തെ പ്രശാന്ത് നായര്‍ തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു. അനില്‍ രാധാകൃഷ്ണന്‍ മേനോനും പ്രശാന്ത് നായരും ചേര്‍ന്നാണ് തിരക്കഥ എഴുതിയത്. Who എന്ന ചിത്രത്തിലും അദ്ദേഹം അഭിനയിച്ചിരുന്നു. കോഴിക്കോട് കളക്ടറായിരിക്കെ ഓപ്പറേഷന്‍ സുലൈമാനി, സവാരി ഗിരിഗിരി തുടങ്ങിയ പദ്ധതികള്‍ നടപ്പാക്കി പ്രശാന്ത് നായര്‍ ശ്രദ്ധനേടിയിരുന്നു. കോഴിക്കോട് നഗരത്തെ വിശപ്പ് രഹിതമാക്കാനുള്ള പദ്ധതിയായിരുന്നു ഓപ്പറേഷന്‍ സുലൈമാനി. വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് സുരക്ഷിത യാത്ര ഒരുക്കുന്നതിനായിരുന്നു സവാരി ഗിരിഗിരി.

Truly proud of Prasanth Nair IAS who has Directed 'Daivakanam' - a short film that will have its World Premiere at Cannes Film Festival. 2018https://t.co/QlAqhAxRQu



World premiere of ‘Daivakanam’ (The God Particle) at Court Metrage, Cannes Film Festival, 2018.