എ.കെ.ജിക്കെതിരെ തൃത്താല എംഎല്‍എ വി.ടി.ബല്‍റാം ഫെയ്സ്ബുക്കിലൂടെ നടത്തിയ പരാമര്‍ശത്തില്‍ പ്രതികരണവുമായി നടനും തിരക്കഥാകൃത്തുമായ മുരളി ഗോപി.

'ധാര്‍മിക ലംഘനം ആരോപിച്ച് എ.കെ.ജിക്ക് നേരെ ഒരു കോണ്‍ഗ്രസുകാരന്‍ വിരല്‍ ചൂണ്ടുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ ഗാന്ധിയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴും അയാള്‍ നിശബ്ദത പാലിക്കണം'- മുരളി ഗോപി ഫെയ്‌സ്ബുക്കില്‍ കുറിച്ചു.

'സദാചാര പോലീസുകാര്‍ കാലയവനികയും വലിച്ചുകീറി ചെന്ന് ലാത്തിച്ചാര്‍ജ് നടത്തുന്നു. അറസ്റ്റുകള്‍ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. നല്ല ഓര്‍മകളെ 'ഉരുട്ടി'ക്കൊല്ലുന്നു. മരിച്ചുപോയ മഹാന്മാര്‍ വരെ ഒളിവില്‍ പോകേണ്ട അവസ്ഥ!'- മുരളി ഗോപി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

എ.കെ.ജിക്കെതിര ബല്‍റാം നടത്തിയ പരാമര്‍ശം വലിയ വിവാദത്തിന് തിരിക്കൊളുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. എ.കെ.ജി തന്നേക്കാള്‍ പ്രായം കുറഞ്ഞ സുശീലയെ വിവാഹം കഴിച്ച ചരിത്രം ഉദ്ധരിച്ച് വി.ടി.ബല്‍റാം ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഇട്ടിരുന്നു. വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ചും അതില്‍ പ്രതിപാദിച്ചിരുന്നു.

പറയേണ്ടത് പറഞ്ഞിട്ടേ പോകൂ എന്ന ഹാഷ്ടാഗോടു കൂടിയായിരുന്നു ബല്‍റാമിന്റെ വിമര്‍ശനം. സംഗതി വലിയ വിവാദമായതോടെ എന്നാല്‍ ബല്‍റാം മാപ്പ് പറഞ്ഞിട്ട് പോയാ മതിയെന്ന ഹാഷ്ടാഗിലാണ് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ തന്നെയുള്ള തിരിച്ചുള്ള ആക്രമണം.

ബല്‍റാം എ.കെ.ജിയെ ബാലപീഡകനാക്കി ചിത്രീകരിക്കുകയാണെന്നും പരാമര്‍ശം പിന്‍വലിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് സിപിഎം നേതാക്കളും രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

Content Highlights: VT Balram Remark on AKG, Murali Gopy on Vt Balram's remark on AKG