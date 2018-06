ആക്രമിക്കപ്പെട്ട നടിക്കും എ.എം.എം.എയില്‍ നിന്ന് രാജിവെച്ച് പുറത്തുപോയ നടിമാര്‍ക്കും പിന്തുണ നല്‍കി നടന്‍ വിനായകന്‍. രമ്യ നമ്പീശന്‍, റിമ കല്ലിങ്കല്‍, ഗീതു മോഹന്‍ദാസ് തുടങ്ങിയവര്‍ കുറ്റാരോപിതനായ നടന്‍ ദിലീപിനെ സംഘടനയിലേക്ക് തിരിച്ചെടുത്തടുത്തതില്‍ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് രാജിവച്ചത്. സംഭവം വലിയ വിവാദമായതോടെ നടിമാരെ വിമര്‍ശിച്ചും അനുകൂലിച്ചും നിരവധിയാളുകള്‍ രംഗത്ത് വന്നു. നൂറോളം സിനിമാ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ നടിമാര്‍ക്ക് അനുകൂലമായി പ്രസ്താവന ഇറക്കിയിരുന്നു.

ധീരമായി മുന്നോട്ട് പോവുക, ജനം കൂടെയുണ്ട്- എന്നാണ് വിനായകന്‍ കുറിച്ചത്.

വിനായകനെ കൂടാതെ അമല്‍ നീരദ്, ആഷിക് അബു, അലന്‍സിയര്‍ എന്നിവരും പ്രസ്താവനയില്‍ ഒപ്പു വച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇതേ സമയം ദിലീപിനെ സംഘടനയില്‍ തിരിച്ചെടുത്തത് സംബന്ധിച്ച് ഉയര്‍ന്നുള്ള എതിര്‍പ്പുകള്‍ പരിശോധിക്കാന്‍ തയ്യാറാണെന്ന് സംഘടനയുടെ പ്രസിഡന്റ് മോഹന്‍ലാല്‍ പറഞ്ഞു. നടിമാര്‍ രാജിവച്ചതിന് പിന്നിലെ കാരണം എന്തു തന്നെയായലും അത് പരിശോധിച്ച് ചര്‍ച്ച ചെയ്ത് സമവായത്തിലെത്താന്‍ തയ്യാറാണെന്നും മോഹന്‍ലാല്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

