ബെംഗളൂരു: കന്നഡ ഹാസ്യനടന്‍ കാശിനാഥ് (67) അന്തരിച്ചു. ഏറെ നാളായി അര്‍ബുദത്തിന് ചികിത്സയിലായിരുന്നു. വ്യാഴാഴ്ച്ച ബെംഗളൂരുവിലെ ശ്രീ ശങ്കര ആശുപത്രിയില്‍ വെച്ചായിരുന്നു അന്ത്യം. രണ്ട് ദിവസം മുമ്പാണ് താരത്തെ ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ചത്. ഭാര്യയും രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുമുണ്ട്.

അഭിനയത്തിന് പുറമെ കാശിനാഥ് സംവിധായകനും നിര്‍മ്മാതാവുമായിരുന്നു. 30 വര്‍ഷം നീണ്ടു നിന്ന കരിയറില്‍ കാശിനാഥ് നാല്‍പ്പതോളം ചിത്രങ്ങളില്‍ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അനുഭവ, അനന്തന അവന്തറ, അവളു നന്ന ഹെന്‍തി, ഹെന്‍തി ഏതരാ ഹാഗിരുബേകു എന്നിവയാണ് കാശിനാഥിന്റെ പ്രശസ്തമായ ചിത്രങ്ങള്‍.

12 എ.എം മധ്യരാത്രി എന്ന സിനിമയില്‍ മകന്‍ അഭിമന്യുവിനോടൊപ്പവും കാശിനാഥ് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. നടന്‍ ഉപേന്ദ്ര, സംവിധായകരായ വി മനോഹര്‍, സുനില്‍ കുമാര്‍ ദേശായി എന്നിവരുടെയെല്ലാം 'ഗോഡ്ഫാദറായിരുന്നു കാശിനാഥ്.

