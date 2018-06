ദിലീപിനെ താരസംഘടനയായ അമ്മയിൽ തിരിച്ചെടുത്തതില്‍ പ്രതികരണവുമായി നടി ഊര്‍മിളാ ഉണ്ണി. നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറസ്റ്റിലായപ്പോള്‍ ദിലീപിനെ സംഘടനയില്‍ നിന്ന് പുറത്താക്കിയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൊച്ചിയില്‍ കൂടിയ ജനറല്‍ ബോഡി മീറ്റിങ്ങിലാണ് ദിലീപിനെ തിരിച്ചെടുത്തത്. ഊര്‍മിളയാണ് ദിലീപിനെ തിരിച്ചെടുക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടത് എന്ന വാര്‍ത്തകള്‍ വന്നതോടെ നടിക്കെതിരേ ശക്തമായ വിമര്‍ശനങ്ങളാണ് ഉയരുന്നത്. ഇതേക്കുറിച്ച് പ്രതികരിക്കുകയാണ് ഊര്‍മിള.

'മാധ്യമങ്ങില്‍ വന്നത് ഞാന്‍ അറിയാത്ത കാര്യങ്ങളാണ്. അമ്മയുടെ യോഗം അവസാനിക്കാറായപ്പോള്‍ ഇനി ചോദ്യങ്ങള്‍ വല്ലതും ബാക്കിയുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ദിലീപിന്റെ കാര്യത്തില്‍ എല്ലാവര്‍ക്കും ആകാംക്ഷയുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ചോദിക്കാന്‍ ആര്‍ക്കും ധൈര്യമില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ ദിലീപിന്റെ കാര്യം ഉന്നയിക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടപ്പോള്‍ അത് ഞാന്‍ ചോദിച്ചു. ദിലീപിനെ തിരിച്ചെടുക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നറിയാന്‍ എല്ലാവര്‍ക്കും താല്‍പര്യം ഉണ്ട് എന്ന് മാത്രമാണ് ഞാന്‍ പറഞ്ഞത്. അല്ലാതെ തിരിച്ചെടുക്കണം എന്ന് ഞാന്‍ പറഞ്ഞിട്ടില്ല.

ദിലീപിനെ തിരച്ചെടുത്തതില്‍ ആരും എതിരഭിപ്രായം പറഞ്ഞില്ല. തിരിച്ചെടുക്കണമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോള്‍ എല്ലാവരും കയ്യടിച്ചു. വാര്‍ത്തകള്‍ വന്നതിന് ശേഷം എനിക്കെതിരെ കടുത്ത വിമര്‍ശനങ്ങളാണ് ഉയരുന്നത്. അതില്‍ പ്രതികരിക്കാന്‍ എനിക്ക് താല്‍പര്യമില്ല. എനിക്കൊപ്പം എന്റെ കുടുംബമുണ്ട്.'

