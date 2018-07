വേശ്യാവൃത്തിക്ക് നിര്‍ബന്ധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അജ്ഞാത സന്ദേശങ്ങള്‍ക്കെതിരേ പരാതിയുമായി തമിഴ് നടി ജയലക്ഷ്മി. ചെന്നൈ കമ്മീഷണര്‍ ഓഫീസിലാണ് നടി പരാതി നല്‍കിയത്. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ടുപേരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

കഴിഞ്ഞമാസം മുതലാണ് ജയലക്ഷ്മിക്ക് സന്ദേശങ്ങള്‍ ലഭിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയത്. സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ വന്ന സന്ദേശങ്ങള്‍ അവഗണിച്ചു. തുടര്‍ന്ന് മൊബൈല്‍ ഫോണില്‍ സന്ദേശങ്ങള്‍ ലഭിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയെന്ന് ജയലക്ഷ്മി പറഞ്ഞു.

'വ്യത്യസ്തമായ നമ്പറുകളില്‍ നിന്നാണ് സന്ദേശങ്ങള്‍ ലഭിക്കുന്നത്. ഡേറ്റിങ് ആന്റ് റിലേഷന്‍ഷിപ്പ് സര്‍വീസ് എന്ന് സന്ദേശത്തില്‍ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു ദിവസം 30000 മുതല്‍ 3 ലക്ഷം വരെ സമ്പാദിക്കാം എന്നൊക്കെയാണ് വാഗ്ദാനം. ഞാന്‍ സത്യത്തില്‍ ഞെട്ടിപ്പോയി. ഇത്തരത്തിലുള്ള സെക്‌സ് റാക്കറ്റിന് പിന്നില്‍ വലിയയൊരു നെറ്റ്​വര്‍ക്ക് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുണ്ട്.

ഞാന്‍ പല നമ്പറുകളും ബ്ലോക്ക് ചെയ്തു. പക്ഷേ വീണ്ടും പുതിയ നമ്പറുകളില്‍ നിന്ന് സന്ദേശങ്ങള്‍ വരാന്‍ തുടങ്ങി. നടിമാരായ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കള്‍ക്കും സമാനമായ സന്ദേശങ്ങള്‍ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. സ്‌ക്രീന്‍ഷോട്ടുകള്‍ സഹിതമാണ് ഞാന്‍ പോലീസില്‍ പരാതി നല്‍കിയത്'- ജയലക്ഷ്മി പറഞ്ഞു.

