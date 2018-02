വിവാദങ്ങളുടെ കളിത്തോഴരാണ് സംവിധായകനും നടനുമായ ടി രാജേന്ദറും മകന്‍ സിലമ്പരസന്‍ എന്ന ചിമ്പുവും. ചിമ്പുവിനെതിരെ ചില ചിത്രങ്ങളുടെ സംവിധായകരും നിര്‍മാതാക്കളും രംഗത്ത് വന്നത് വലിയ വാര്‍ത്തയായിരുന്നു. ചിമ്പുവിന്റെ ചിത്രങ്ങള്‍ പകുതി വഴിക്ക് നിന്ന് പോകുന്നതും പ്രൊഡക്ഷന്‍ സ്റ്റേജില്‍ പല പ്രശ്നങ്ങളും നേരിടുന്നതും പതിവായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ചിമ്പുവിന് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് കൗണ്‍സില്‍ വിലക്കേര്‍പ്പെടുത്തിയതിന് പിന്നാലെ താരത്തിന് ചുവപ്പു കാര്‍ഡ് നല്‍കാനും നീക്കം നടക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് അണിയറ സംസാരം. ഈ അവസരത്തില്‍ ഇതിന് മറുപടിയുമായി രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് ടി രാജേന്ദര്‍.

തന്റെ മകനായി ജനിച്ചതിനാലാണ് ചിമ്പുവിന് ഈ ദുരിതങ്ങളെല്ലാം നേരിടേണ്ടി വന്നതെന്ന് ടി രജേന്ദര്‍ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

രാജേന്ദറുടെ വാക്കുകള്‍:

ഞാന്‍ ചിമ്പുവിനെ ഒരിക്കലും രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കില്ല. ഞാന്‍ നേരിട്ട, അനുഭവിച്ച ദുരിതങ്ങളൊന്നും പോരെ? നീ എന്തിനാണ് ചിമ്പു ജനിച്ചത്? ഞാന്‍ ജനിച്ചത് എന്തിനാണെന്ന് ഞാന്‍ മനസിലാക്കുന്നതിന് മുന്‍പ് തന്നെ നീ എന്തിനാണ് ജനിച്ചത് ? തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ ഞാന്‍ ഒരുപാട് പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. നീ എന്റെ മകനായി ജനിച്ചതു കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അവര്‍ നിനക്കും ദുരിതങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നത്.

ചെറുപ്പം തൊട്ടേ സിനിമയുടെ ഭാഗമായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ചുവപ്പു കാര്‍ഡ് നല്‍കുമെന്ന് അവര്‍ പറയുന്നു. ചുവപ്പോ, പച്ചയോ, മഞ്ഞയോ നല്‍കാന്‍ ഞാന്‍ അവരെയെല്ലാം വെല്ലു വിളിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് കാണാം. ചിമ്പുവിന്റെ വഴി വേറെയാണ്. ഇതെന്റെ വഴിയാണ്. 1984ല്‍ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് സ്വയം വന്നവനാണ് ഞാന്‍. ഇപ്പോഴത്തെ യുവത്വത്തിന് പല കാര്യങ്ങളിലും വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട്.

എന്റെ മകന്‍ ഒരു നടനാണ്. ജെല്ലിക്കെട്ട് പോലുള്ള വിഷയങ്ങളില്‍ അവന്‍ അവന്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. അവന്‍ വളരെ നല്ല മനുഷ്യനാണ്. നിങ്ങള്‍ നിങ്ങളെക്കൊണ്ടാകുന്നത് ചെയ്യൂ അത് നേരിടാന്‍ ഞങ്ങള്‍ സജ്ജരാണ്. ഞങ്ങള്‍ പുതിയ ആള്‍ക്കാരെ വച്ച് പുതിയ ഒരെണ്ണം രൂപീകരിച്ച് മുന്നോട്ടു പോവുക തന്നെ ചെയ്യും. ഞങ്ങള്‍ ആരുമായാണ് സഹകരിക്കാന്‍ പോകുന്നത് എന്നത് വ്യത്യസ്തമാണ് പക്ഷെ ആരുമായി സഹകരിക്കേണ്ട എന്നത് ഞങ്ങള്‍ തീരുമാനിച്ചതാണ് . രാജേന്ദര്‍ വ്യക്തമാക്കി

