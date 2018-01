> 0)

തമ്മില്‍ വെട്ടിക്കൊല്ലുന്നതിനേക്കാള്‍ എത്രയോ എളുപ്പമാണ് തമ്മില്‍ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുന്നത്. മലയാളത്തിലെ ഇഷ്ടനടന്‍ ടൊവിനോ തോമസ് ഫെയ്‌സ്ബുക്കില്‍ കുറിച്ച വരികളാണ് ഇത്. കേരളത്തില്‍ ഓരോ രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകം നടക്കുമ്പോഴും മനുഷ്യസ്‌നേഹികളുടെ മനസ്സില്‍ വരുന്ന ആദ്യത്തെ വാചകമാകാം അത്.

കണ്ണൂരില്‍ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട ശ്യാംപ്രസാദിനെ ഓര്‍ത്താണ് ടൊവി ഇക്കാര്യം പറയുന്നത്. അതിന് പിന്നില്‍ ഒരു സെല്‍ഫിയുടെ ബന്ധമുണ്ട്.

അത് ഇങ്ങനെ



"I remember clicking a picture with him while I was shooting Mayaanadhi climax scenes ! Deeply saddened and disturbed by the news of his demise.

ഒരുമിച്ചൊരു സെല്‍ഫി എടുത്തു എന്നല്ലാതെ ഞാനുമായി പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത ,

ഈ യുവാവിന്റ മരണവാര്‍ത്ത എന്റെ ഉറക്കം കെടുത്തുന്നു .

ആരായാലും എന്തിന്റെ പേരിലായാലും ഒരു മനുഷ്യന് എങ്ങനെയാണ് വേറൊരാളെ കൊല്ലാന്‍ കഴിയുന്നത് ?

മനുഷ്യന്റെ well being ന് വേണ്ടി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള infrastructures തന്നെ മനുഷ്യനെ കൊല്ലുന്നു .

ശപിക്കപ്പെട്ട ഒരു ലോകത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് തോന്നിപ്പോകുന്നു .

തമ്മില്‍ വെട്ടിക്കൊല്ലുന്നതിനേക്കാള്‍ എത്രയോ അനായാസമായ കാര്യമാണ് തമ്മില്‍ സ്‌നേഹിച്ചു സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കുന്നത് ! "