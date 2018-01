ന്യൂഡല്‍ഹി: രാം ഗോപാല്‍ വര്‍മ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന പുതിയ ചിത്രത്തില്‍ വേഷമിടുന്നത് പ്രശസ്ത ബ്രട്ടീഷ് പോണ്‍ താരം മിയ മല്‍ക്കോവ.

ഗോഡ് സെക്‌സ് ആന്റ് ദ ട്രൂത്ത് എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ചിത്രം ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലാണ് പുറത്തിറങ്ങുക. സണ്ണി ലിയോണിന് ശേഷം ആദ്യമായാണ് ഒരു പോണ്‍ താരം ഇന്ത്യന്‍ ഫീച്ചര്‍ സിനിമയില്‍ വേഷമിടുന്നത്.

ഒരു പോണ്‍ താരം എന്ന നിലയില്‍ സണ്ണി ലിയോണിന് ശേഷം ഇന്ത്യയില്‍ നിന്ന് ലഭിച്ച ഈ അംഗീകാരത്തിന് നന്ദിയുണ്ടെന്ന് മിയ പറയുന്നു.

സിനിമയുടെ വിവരങ്ങളെക്കുറിച്ച് മിയ തന്നെ ആരാധകരുമായി പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്.

'ഗോഡ്, സെക്‌സ് ആന്റ് ദി ട്രൂത്ത്' എന്ന ചിത്രം തന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഉന്നതമായ ഒരു അനുഭവമായിരുന്നുവെന്നും സണ്ണി ലിയോണിനൊപ്പം സിനിമ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും മിയയോടപ്പമുള്ള അനുഭവം ഒരിക്കലും മറക്കാനാകാത്തതാണെന്നും രാം ഗോപാല്‍ വര്‍മ പറഞ്ഞു.

ജനുവരി 16 ന് സിനിമയുടെ ട്രെയിലര്‍ പുറത്തിറങ്ങും.

Content Highllights: Porn Star Mia Malkova in Indian Movie, Ram Gopal Vram God, sex and the truth, Sunny Leone