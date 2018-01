ബെംഗളൂരുവില്‍ നടക്കുന്ന പുതുവര്‍ഷ പാര്‍ട്ടിയില്‍ സണ്ണി ലിയോണ്‍ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചത് ചില സംഘടനകളെയും രാഷ്ട്രീയ പ്രവര്‍ത്തകരെയും ചൊടിപ്പിച്ചിരുന്നു. സണ്ണിയെപ്പോലുള്ള ഒരു പോണ്‍ താരം ബെംഗളൂരുവില്‍ വന്നാല്‍ അത് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സാംസ്‌കാരിക പാരമ്പര്യത്തെ തകര്‍ക്കുമെന്നായിരുന്നു കര്‍ണാടക രക്ഷണ വേദികെ യുവ സേന പ്രവര്‍ത്തകരുടെ വാദം.

മാത്രമല്ല സണ്ണി വന്നാല്‍ സണ്ണി വന്നാല്‍ ഡിസംബര്‍ 31ന് കൂട്ട ആത്മഹത്യ ചെയ്യുമെന്ന് അവർ ഭീഷണി മുഴക്കുകയും ചെയ്തു. തുടര്‍ന്ന് സണ്ണിയുടെ ചിത്രങ്ങള്‍ കത്തിച്ച് പ്രതിഷേധിച്ചു. പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ രൂക്ഷമായതോടെ പരിപാടിക്കുള്ള അനുമതി സര്‍ക്കാര്‍ റദ്ദാക്കി.

ഇപ്പോള്‍ പുറത്ത് വരുന്നത് ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന സംഭവമാണ്. മുപ്പത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം തനിക്ക് നല്‍കുകയാണെങ്കില്‍ ഭാവിയില്‍ സണ്ണിയുടെ ഒരു പരിപാടിക്കും തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് കര്‍ണാടക രക്ഷണ വേദികെ യുവ സേന തലവന്‍. ഇന്ത്യ ടുഡേയാണ് ഇവര്‍ കോഴ ആവശ്യപ്പെടുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടത്.

"Pay us Rs 35 lakh and we'll help you organize Sunny Leone's event"

സണ്ണിക്ക് അനുമതി നല്‍കുന്നത് കന്നട സംസ്‌കാരത്തിന് എതിരാണെന്നാണ് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രാമലിംഗ റെഡ്ഡി അന്ന് പ്രതികരിച്ചത്. സംഭവം വിവാദമായപ്പോള്‍ സണ്ണി സ്വമേധയാ പരിപാടിയില്‍ നിന്ന് പിന്മാറി. കര്‍ണാടക പോലീസ് തനിക്ക് സുരക്ഷ തരാന്‍ തയ്യാറല്ലാത്തതിനാല്‍ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഉണ്ടായാല്‍ അത് തന്നെ ആരാധിക്കുന്നവരെ വിഷമിപ്പിക്കുമെന്നും സണ്ണി പറഞ്ഞിരുന്നു.

ദ ടൈം ക്രിയേഷന്‍സായിരുന്നു പരിപാടിയുടെ സംഘാടകര്‍. സണ്ണി നൈറ്റ് ഇന്‍ ബെംഗളൂരു ന്യൂ ഇയര്‍ ഈവ് 2018 എന്നായിരുന്നു പരിപാടിയുടെ പേര്. കോടിക്കണക്കിന് രൂപയാണ് ദ ടൈം ക്രിയേഷന്‍സ് പരിപാടിയുടെ പേരില്‍ ഇപ്പോള്‍ തന്നെ ചെലവാക്കിയത്.

