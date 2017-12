ബോളിവുഡ് താരം സണ്ണി ലിയോണിന്റെ പുതുവർഷ പാർട്ടിക്കെതിരെ കര്‍ണാടകത്തില്‍ പ്രതിഷേധം ശക്തമാവുന്നു. ബെംഗളൂരുവില്‍ നടക്കുന്ന പാര്‍ട്ടിക്ക് സണ്ണി ലിയോണ്‍ വന്നാല്‍ കൂട്ട ആത്മഹത്യ ചെയ്യുമെന്ന ഭീഷണിയുമായി കര്‍ണാടക രക്ഷണ വേദികെ യുവ സേന പ്രവര്‍ത്തകരാണ് രംഗത്തുള്ളത്.

ആഘോഷ പരിപാടി റദ്ദാക്കിയില്ലെങ്കില്‍ ഡിസംബര്‍ 31ന് കൂട്ട ആത്മഹത്യ ചെയ്യുമെന്നാണ് സംഘടനയുടെ ഭീഷണി. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സാംസ്‌കാരിക പാരമ്പര്യത്തിനെതിരായ കടന്നാക്രമണമാണ് സണ്ണിയുടെ പാര്‍ട്ടിയെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് സംഘടന പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തുള്ളത്.

സണ്ണി ഇറക്കം കുറഞ്ഞ വേഷം ധരിക്കുന്നതാണ് തങ്ങള്‍ക്ക് പ്രശ്നമെന്നും എന്നാല്‍, സണ്ണി സാരി ധരിച്ചുവന്നാല്‍ പരിപാടി കാണാന്‍ തങ്ങളും പോകുമെന്നും സംഘടനയുടെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഹരീഷ് പറഞ്ഞു. സണ്ണിയുടെ പാരമ്പര്യം അത്ര നല്ലതല്ലെന്നും ഇത്തരം ആളുകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാന്‍ പാടില്ലെന്നും ഹരീഷ് പറഞ്ഞു. സംഘടന നേരത്തെ സണ്ണിക്കെതിരെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങള്‍ നടത്തിയിരുന്നു. പ്രതിഷേധക്കാര്‍ സണ്ണി ലിയോണിന്റെ പോസ്റ്ററുകള്‍ അഗ്നിക്കിരയാക്കുകയും ചെയ്തു.

സണ്ണി നൈറ്റ് ഇന്‍ ബെംഗളൂരു ന്യൂ ഇയര്‍ ഈവ് 2018 എന്ന പേരിട്ട പരിപാടിയില്‍ പങ്കെടുക്കാനാണ് സണ്ണി ലിയോണ്‍ വരുന്നത്.

പോണ്‍ താരമായ തുടങ്ങി ബോളിവുഡിലെ ശ്രദ്ധേയമായ താരമായി മാറിയ സണ്ണി ലിയോണ്‍ ലവ് യു ആലിയ എന്ന ചിത്രത്തില്‍ ഒരു ഗാനരംഗത്തില്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഡി.കെ. എന്ന ചിത്രത്തില്‍ സ്വന്തം പേരിലും ഒരു ഗാനരംഗത്തില്‍ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Content Highlights: Protest against Sunny Leone, Sunny Leone Bangalore New year Celebration, Suuny Leone at Banglore