സുഡാനി ഫ്രം നൈജീരിയ എന്ന ചിത്രത്തെ ചൊല്ലിയുള്ള വിവാദങ്ങള്‍ തുടര്‍ന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തനിക്ക് അര്‍ഹമായ പ്രതിഫലം തന്നില്ലെന്നും തന്നോട് നിര്‍മാതാക്കള്‍ വംശീയ വിവേചനം കാണിച്ചുവെന്നും ആരോപിച്ച് ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ച നൈജീരിയന്‍ നടന്‍ സാമുവല്‍ രംഗത്ത് വന്നതോടെയാണ് വിവാദങ്ങള്‍ തുടങ്ങുന്നത്. ഇതോടെ സാമുവലിനെ അനുകൂലിച്ചും പ്രതികൂലിച്ചും നിരവധി പേര്‍ വരികയും ചെയ്തു. ഇപ്പോള്‍ സാമുവലിനെതിരെ രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് നടന്‍ ജിനു ജോസഫ്.

തന്റെ ഫെയ്സ്ബുക്കിലൂടെയാണ് ജിനു സാമുവലിന്റെ പരിഹസിച്ച് കുറിപ്പിട്ടത്. പടം വിജയിച്ച കാരണം കരാര്‍ ഒപ്പിട്ടതെല്ലാം മറക്കാമെന്നും താന്‍ അഭിനയിച്ച ചിത്രങ്ങളുടെ നിര്‍മാതാക്കളില്‍ നിന്നും തനിക്ക് ഇനിയും പണം വേണമെന്നും തന്റെ നിറം തവിട്ടായതിനാല്‍ ആദ്യ ചിത്രത്തില്‍ പ്രതിഫലം പോലും ലഭിച്ചില്ലെന്നും സാമുവലിനെ പരിഹസിച്ച് കൊണ്ടുള്ള ജിനുവിന്റെ കുറിപ്പില്‍ പറയുന്നു.

ജിനു ജോസഫിന്റെ ഫെയ്‌സ്ബുക്ക്‌​ പോസ്റ്റ് :

ഞാന്‍ അഭിനയിച്ച സിനിമകളുടെ നിര്‍മാതാക്കള്‍ അറിയാന്‍. ചിത്രം തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്‍പ് കരാര്‍ ഒപ്പിട്ട പ്രതിഫലത്തിന്റെ കാര്യമൊക്കെ നമുക്ക് മറക്കാം. എനിക്കിനിയും വേണം. ഇപ്പോള്‍ നിങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങള്‍ വിജയത്തിലെത്തിയില്ലേ. സമീര്‍ താഹിര്‍, അന്‍വര്‍ റഷീദ്, അമല്‍ നീരദ്...കരാര്‍ ഉടമ്പടികളെല്ലാം മറന്നേക്കൂ. എനിക്കിനിയും വേണം.

ഇഞ്ഞീം വേണം, ഇഞ്ഞീം വേണം...കുറഞ്ഞ പ്രതിഫലമാണ് എനിക്ക് തന്നതെന്ന് ഇപ്പോള്‍ തോന്നുന്നു. എന്റെ തൊലിയുടെ നിറം തവിട്ടായതാണ് അതിന് കാരണം. എന്റെ ആദ്യചിത്രത്തിന് എനിക്ക് പ്രതിഫലം പോലും ലഭിച്ചില്ല. അടുത്ത സിനിമകള്‍ക്ക് പതിനായിരം കിട്ടിയത് തന്നെ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ്..ഇഞ്ഞീം വേണം ഇഞ്ഞീം വേണം.

sudani from nigeria controversy samuel robinson issue on remuneration jinu joseph against samuel abiola robinson