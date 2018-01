നവാഗതനായ സക്കറിയ മുഹമ്മദ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന സുഡാനി ഫ്രം നൈജീരിയ എന്ന സിനിമയിലൂടെ മലയാള സിനിമയിലേക്കെത്തുകയാണ് നൈജീരിയന്‍ നടനായ സാമുവല്‍ റോബിന്‍സണ്‍. മലപ്പുറത്തെ സെവന്‍സ് ഫുട്‌ബോള്‍ പശ്ചാത്തലമായെത്തുന്ന സിനിമയാണിത്. സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം കഴിഞ്ഞ് പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷന്‍ ജോലികള്‍ പുരോഗമിക്കുമ്പോള്‍ പ്രേക്ഷകരില്‍ പലരും റിലീസിനായി ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്.

ഇതിനിടയിലാണ് രസകരമായ ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റുമായി സാമുവല്‍ റോബിന്‍സണ്‍ ആരാധകരെ ചിരിപ്പിച്ചത്. റോബിന്‍സണിന്റെ ഇന്‍സ്റ്റാഗ്രാം എക്കൗണ്ടില്‍ ചിലര്‍ ന്യൂജെന്‍ മലയാള വാക്കുകള്‍ കമന്റിട്ടതാണ് ഈ രസകരമായ പോസ്റ്റിലേക്കെത്തിച്ചത്. പൊളി, കട്ടവെയ്റ്റിംങ്, കിടുവേ തുടങ്ങിയ വാക്കുകളുടെ അര്‍ത്ഥം അറിയാതെ റോബിന്‍സണ്‍ അന്തംവിട്ടു. തുടര്‍ന്ന് ഈ വാക്കുകളുടെ അര്‍ത്ഥം ചോദിച്ച് റോബിന്‍സണ്‍ ഫെയ്‌സ്ബുക്കില്‍ പോസ്റ്റിട്ടു. പക്ഷേ ഇതിനുള്ള മറുപടിയും മലയാളത്തില്‍ തന്നെയാണ് എത്തിയത്. ഇത് താരത്തെ കൂടുതല്‍ ആശയകുഴപ്പത്തിലാക്കി.

ചിത്രത്തില്‍ റോബിന്‍സണിനൊപ്പം സൗബിന്‍ സാഹിറും പ്രധാനവേഷത്തിലെത്തുന്നുണ്ട്. സമീര്‍ താഹിറും ഷൈജു ഖാലിദും ചേര്‍ന്നാണ് ചിത്രം നിര്‍മ്മിക്കുന്നത്. ഷൈജു ഖാലിദ് തന്നെയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ക്യാമറ ചെയ്യുന്നത്. റെക്‌സ് വിജയന്റേതാണ് സംഗീതം. കോഴിക്കോടും മലപ്പുറവുമായിരുന്നു സിനിമയുടെ ലൊക്കേഷന്‍.

