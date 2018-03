ശ്രീദേവിയുടെ വിടവാങ്ങൽ തീരാനഷ്ടമാണ് ആരാധകർക്കും സിനിമാലോകത്തിനും. എന്നാൽ, മധ്യപ്രദേശുകാരനായ ഓംപ്രകാശിന് ശ്രീദേവിയുടെ വിയോഗം വ്യക്തിപരമായ നഷ്ടമാണ്. കാരണം താൻ ശ്രീദേവിയെ മനസ്സാ വരിച്ചുവെന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് ഓംപ്രകാശ്. അത്രയ്ക്കും ആരാധനയാണ് ഓംപ്രകാശിന് ശ്രീദേവിയോട്.

വോട്ടര്‍പട്ടികയില്‍ പോലും ഭാര്യയുടെ പേരിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ശ്രീദേവിയുടെ പേരു ചേർത്ത ഓംപ്രകാശ് ശ്രീദേവി മരിച്ചപ്പോൾ മൊട്ടയടിച്ച് വിഭാര്യനായി കണ്ണീരൊഴുക്കി കഴിയുകയാണ്. സ്വന്തം അമ്മ മരിച്ചപ്പോൾ പോലും തല മുണ്ഡനം ചെയ്യാത്ത ആളാണ് ഓംപ്രകാശ്. ശ്രീദേവിയുടെ മരണവാര്‍ത്ത കേട്ട ഉടന്‍ തന്നെ ജനങ്ങളെ വിളിച്ചുകൂട്ടി ഒരു അനുശോചനയോഗം നടത്തുകയും ചെയ്തു.

ശ്രീദേവിയുടെ ചിത്രം ഒരു സ്‌റ്റേജില്‍ വച്ച് മാലയിട്ട് അലങ്കരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഓംപ്രകാശ്. ശ്രീദേവിയോട് പ്രണയം തുറന്ന് പറഞ്ഞ് ആയിരക്കണക്കിന് കത്തുകള്‍ ഓംപ്രകാശ് അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് സുഹൃത്തുക്കള്‍ പറയുന്നു. ജീവിതത്തില്‍ എന്നെങ്കിലും ഇഷ്ടതാരത്തെ നേരില്‍ കാണുക എന്ന ആഗ്രഹം ഓംപ്രകാശ് മനസ്സില്‍ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ ശ്രീദേവിയുടെ മരണത്തോടുകൂടി ഓംപ്രകാശിന്റെ ആ സ്വപ്‌നം ഇല്ലാതായിരിക്കുകയാണ്. ഈ വിഷമമാണ് ഇപ്പോൾ തല മൊട്ടയടിച്ചും കരഞ്ഞും മാലയിട്ട് പൂജിച്ചും തീർക്കുന്നത്.

Content Highlights: sridevi's fan considers her as his wife and crying omprakash Sridevi fan shaves his head