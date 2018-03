പ്രിയ നടി ശ്രീദേവിയുടെ ജീവിതം സിനിമയാകുന്നു. ഹന്‍സല്‍ മെഹ്തയാണ് ശ്രീദേവിയോടുള്ള ആദര സൂചകമായി താരത്തിന്റെ ജീവിതം വെള്ളിത്തിരയിലവതരിപ്പിക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുന്നത്.

തന്റെ അടുത്ത ചിത്രം ശ്രീദേവിയെ വച്ച് ചെയ്യാന്‍ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നതായി അവരുടെ മരണം സംഭവിച്ചു ഏതാനും ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം ഹന്‍സല്‍ ഒരു മാധ്യമത്തിന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തില്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു.

എന്നാല്‍ ആ ആഗ്രഹം സഫലീകരിക്കാനിയില്ല. ഇതോടെയാണ് ശ്രീദേവിയുടെ ജീവചരിത്രം സിനിമയാക്കാന്‍ ഹന്‍സല്‍ തീരുമാനിച്ചത്. ശ്രീദേവിയാകാന്‍ വിദ്യാബാലനെ സംവിധായകന്‍ സമീപിക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുന്നുവെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍.

' ഇനിയൊരിക്കലും മറ്റൊരു ശ്രീദേവി ഉണ്ടാകില്ല. ഞാനൊരു ചിത്രത്തിനായി അവരെ സമീപിക്കാന്‍ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. ആ ചിത്രം ഇനി അവര്‍ക്കായി സമര്‍പ്പിക്കും. അവരെ സമീപിക്കാതിരുന്നതിലും അവരുമായി ഒരു ചിത്രം ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കാതിരുന്നതിലും എനിക്കെന്നും പശ്ചാത്താപം ഉണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ ഞാന്‍ അവരെക്കുറിച്ച് ഒരു ചിത്രം ചെയ്യും. എന്റെ മനസ്സില്‍ ചില താരങ്ങളുണ്ട്. ഞാന്‍ വിദ്യ ബാലനെ ചിലപ്പോള്‍ സമീപിച്ചേക്കും. ഞാന്‍ ആ ചിത്രം ചെയ്യും. ഹന്‍സല്‍ പറഞ്ഞു

