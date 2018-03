അപ്രതീക്ഷിതമായിരുന്നു പ്രിയ നടി ശ്രീദേവിയുടെ വിയോഗം. മരണത്തെ ചൊല്ലിയുള്ള ഊഹാപോഹങ്ങള്‍ ഒരു വിധം കെട്ടടങ്ങിയപ്പോഴായിരുന്നു ശ്രീദേവിയുടെ അമ്മാവൻ എന്ന് അവകാശപ്പെട്ട വേണുഗോപാല്‍ റെഡ്ഡി എന്നയാൾ മാധ്യമങ്ങള്‍ക്ക് നല്‍കിയ അഭിമുഖം വര്‍ത്തയാവുന്നത്. ശ്രീദേവിയുടെ ജീവിതം വളരെ ദുതിതത്തിലായിരുന്നുവെന്നും വിഷാദവും സങ്കടവും കൊണ്ടാണ് ശ്രീദേവി മരിച്ചതെന്നുമായിരുന്നു വേണുഗോപാല്‍ റെഡ്ഡി ആരോപിച്ചത്.

ബോണി കപൂറിന് സിനിമ വരുത്തിവെച്ച നഷ്ടങ്ങള്‍ തീര്‍ക്കാന്‍ ചെന്നൈയിലേതുള്‍പ്പടെ നിരവധി വസ്തുക്കള്‍ ശ്രീദേവി വില്‍ക്കുകയുണ്ടായി. അവരതിനെ ചൊല്ലി വളരെ അസ്വസ്ഥയുമായിരുന്നു. ജീവിതവാസാനം വരേയും അവര്‍ സ്വസ്ഥതയും മനസ്സമാധാനവും അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല. അവരുടെ ആരാധകരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായി മാത്രമാണ് അവര്‍ പുഞ്ചിരിച്ചിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ വ്യക്തി ജീവിതത്തില്‍ അവര്‍ ഒരിക്കലും സന്തോഷവതിയായിരുന്നില്ല.' എന്നായിരുന്നു വേണുഗോപാലിന്റെ ആരോപണം.



എന്നാല്‍ ഇപ്പോള്‍ ഈ ആരോപണങ്ങളെയെല്ലാം പാടേ തള്ളി കളഞ്ഞു കൊണ്ട് ശ്രീദേവിയുടെ കുടുംബാംഗം രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ശ്രീദേവിയുടെ സഹോദരി ശ്രീലതയുടെ ഭര്‍ത്താവ് സഞ്ജയ് രാമസ്വാമിയാണ് ചെന്നൈയില്‍ നടന്ന ശ്രീദേവിയുടെ പ്രാര്‍ഥനായോഗത്തിന് ശേഷം ഇത് സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങള്‍ മാധ്യമങ്ങള്‍ക്ക് നല്‍കിയ പത്രക്കുറിപ്പില്‍ വ്യക്തമാക്കിയത്. ബോണി കപൂറിന് തങ്ങള്‍ ഐക്യദാര്‍ഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നുവെന്നും വേണുഗോപാല്‍ എന്ന വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലാരും തന്നെ കേട്ടിട്ടില്ലെന്നും കുറിപ്പില്‍ പറയുന്നുണ്ട്.

'ഞാന്‍ ശ്രീലതയെ( ശ്രീദേവിയുടെ സഹോദരി) വിവാഹം ചെയ്തിട്ട് ഇരുപത്തിയെട്ട് വര്‍ഷമായി. എന്നാല്‍ ഇന്നേ വരെ വേണുഗോപാല്‍ റെഡ്ഡി എന്ന വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചു കേട്ടിട്ടില്ല. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം അത്യധികം വിഷമത്തിലാണ്. ഇത്തരമൊരു വിഷമാവസ്ഥയില്‍ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ നടത്തേണ്ടെന്നാണ് ഞങ്ങള്‍ തീരുമാനിച്ചത്. ഈ മനുഷ്യന്റെ വാദങ്ങളില്‍ യാതൊരു കഴമ്പുമില്ല. ഞങ്ങള്‍ കുടുംബക്കാര്‍ മുഴുവനും ബോണി കപൂറിനൊപ്പമാണ്. ഈ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടം തരണം ചെയ്യാന്‍ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ഞങ്ങളുമുണ്ടാകും,. ചില മാധ്യമങ്ങള്‍ എന്റെ ഭാര്യയുടെ നിശബ്ദതയെ വരെ ചോദ്യം ചെയ്തു. അതില്‍ നിന്നും പരിഹാസ്യമായ പല ആരോപണങ്ങളും തൊടുത്തു വിട്ടു. എനിക്കുറപ്പാണ് അവര്‍ക്കും അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകും. അവരെല്ലാം എന്നിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ബഹളം വയ്ക്കുന്നുണ്ടോ? ഞങ്ങള്‍ നിശബ്ദമായി വിലപിക്കുന്നു. അതില്‍ പബ്ലിസിറ്റി ആഗ്രഹിക്കുന്നുമില്ല. എന്ന് വച്ച് അതിനെ തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കരുത്. ഞങ്ങള്‍ വളരെ നന്നായി സ്‌നേഹത്തില്‍ കഴിയുന്ന ബന്ധുക്കളാണ്. ശ്രീദേവി ഞങ്ങള്‍ക്കെല്ലാം പ്രചോദനമായിരുന്നു. ഞങ്ങളെല്ലാം അവരെ വളരെധികം സ്‌നേഹിച്ചിരുന്നു- സഞ്ജയ് പത്രക്കുറിപ്പില്‍ വ്യക്തമാക്കി.

Content Highlights: sreedevi claims of venugopal reddy against boney kapoor sreedevi family in support of boney kapoor, actress sridevi death