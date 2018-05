ബോളിവുഡ് ആഘോഷമാക്കിയ ഒന്നായിരുന്നു സോനം കപൂര്‍ ആന്‍ന്ദ് അഹൂജ വിവാഹം. എന്നാല്‍ വിവാഹത്തെ ചൊല്ലി വാഗ്വാദങ്ങളും വിമര്‍ശനങ്ങളുമാണ് പിന്നീട് അരങ്ങേറിയത്. വിവാഹം മതവികാരം വ്രണപ്പെടുത്തിയെന്നുള്ള ആരോപണങ്ങള്‍ക്ക് പുറമെ സോനം തന്റെ പേരിന് മാറ്റം വരുത്തിയതും വലിയ വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ക്ക് വഴിവച്ചിരുന്നു. വിവാഹ ശേഷം സോഷ്യല്‍ മീഡിയ അക്കൗണ്ടുകളില്‍ സോനം തന്റെ പേര് സോനം കെ അഹൂജ എന്നാക്കിയിരുന്നു. ഇതാണ് ചിലയാളുകളെ ചൊടിപ്പിച്ചത്. കറ കളഞ്ഞ ഫെമിനിനിസ്റ്റായ സോനം ഭര്‍ത്താവിന്റെ പേര് വാലാക്കരുതായിരുന്നുവെന്നും എന്തുകൊണ്ട് ആനന്ദ് പേരിനൊപ്പം കപൂര്‍ എന്ന് ചേര്‍ത്തില്ലെന്നും എഴുത്തുകാരി തസ്ലീമ നസ്രിന്‍ വിമര്‍ശിച്ചിരുന്നു.

എന്നാല്‍ ഫെമിനിസം എന്താണെന്ന് അറിയാത്തവര്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റില്‍ പോയി നോക്കട്ടെ എന്നായിരുന്നു സോനത്തിന്റെ നിലപാട്.

ഇപ്പോഴിതാ സോനത്തിന്റെ ഭര്‍ത്താവ് ആനന്ദ് അഹൂജയും തന്റെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ അക്കൗണ്ടുകളില്‍ പേര് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. സോനത്തിന്റെ ഇനീഷ്യലായ എസ് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്ത് ആനന്ദ് എസ് അഹൂജ എന്നാണ് ആനന്ദിന്റെ ഇന്‍സ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ടിലെ പുതിയ പേര്.

ഇതോടെ ആനന്ദിനെ വാനോളം പുകഴ്ത്തുകയാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയ... നിങ്ങളില്‍ ഒരു ആനന്ദ് അഹൂജയെ കണ്ടെത്താന്‍ ആണ് ഓരോ ആണ്‍കുട്ടിയോടും അവര്‍ ആവശ്യപെടുന്നത്. സോനം ഭാഗ്യവതിയാണെന്നും ഇത്തരം പുരുഷന്മാരെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടതെന്നും ആനന്ദ് ലക്ഷത്തില്‍ ഒരാളാണെന്നും അവര്‍ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

തങ്ങളുടെ പേര് മാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് സോനം മുന്‍പ് മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ്.' കപൂര്‍ എന്റെ അച്ഛന്റെ പേരാണ്. അതും ഒരു പുരുഷന്റെ പേര് തന്നെയാണ്..ഞാന്‍ രണ്ടു പേരും വയ്ക്കാനാണ് തീരുമാനിച്ചത്...ആനന്ദും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ അതിനെക്കുറിച്ചാരും എഴുതിക്കണ്ടില്ല. ഞാന്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പേര് മാറ്റാനാണ് തീരുമാനിച്ചത്. കാരണം അതാണെന്റെ പ്ലാറ്റ്‌ഫോം...അതെന്റെ തീരുമാനമാണ്...ഇതെന്ററെ വ്യക്തിപരമായ താത്പര്യമാണ്..അല്ലാതെ ആരും എന്റെ തലയ്ക്ക് നേരെ തോക്കു ചൂണ്ടി ചെയ്യിച്ചതല്ല. നിങ്ങള്‍ ആനന്ദിനോട് ചോദിച്ചു നോക്കൂ.. അദ്ദേഹവും പേര് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്'..സോനം ഇന്ത്യന്‍ എക്‌സ്പ്രസ്സിനോട് വെളിപ്പെടുത്തി.

'എന്റെ ഭര്‍ത്താവോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബമോ എന്നോട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല,. അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹവും സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം ചെയ്തതാണ് ഇത്. ഞങ്ങള്‍ എന്തായാലും അച്ഛന്മാരുടെ പേരുകള്‍ കൂടെ ചേര്‍ക്കുന്നുണ്ട്. അവര്‍ക്ക് ബഹുമാനം നല്‍കാമെങ്കില്‍ അതേ ബഹുമാനം ഭര്‍ത്താവിനും നല്കാന്‍ സാധിക്കണം..ഇതെന്റെ വ്യക്തിപരമായ തീരുമാനമാണ് അതിന് എന്നെ വിലയിരുത്തുന്നത് പരിഹാസ്യമാണ്'. സോനം പറഞ്ഞു

