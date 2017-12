ഒരുകാലത്ത് തമിഴ് സിനിമാലോകത്തെ റാണിയായിരുന്നു സ്‌നേഹ. നടന്‍ പ്രസന്നയുമായുള്ള വിവാഹ ശേഷവും സ്‌നേഹ സിനിമയിലേക്ക് തിരിച്ച് വന്നിരുന്നു. മമ്മൂട്ടി ചിത്രം ദി ഗ്രേറ്റ് ഫാദര്‍, ഒരേ മുഖം എന്നിവയിലൂടെ മലയാളത്തിലും സ്‌നേഹ സാന്നിധ്യമറിയിച്ചു. തമിഴ് സിനിമയിലേക്കുള്ള സ്‌നേഹയുടെ ഗംഭീര തിരിച്ചു വരവായി കണക്ക് കൂട്ടിയിരുന്ന ചിത്രമായിരുന്നു ഫഹദ് ഫാസില്‍, ശിവകാര്‍ത്തികേയന്‍ എന്നിവര്‍ ഒന്നിച്ച വേലയ്ക്കാരന്‍.

എന്നാല്‍, ചിത്രത്തിന് വേണ്ടി ഏഴു കിലോ വരെ ഭാരം കുറച്ചതും പതിനെട്ടു ദിവസം ചിത്രീകരണത്തില്‍ പങ്കെടുത്തതും തന്റെ പ്രയത്‌നങ്ങള്‍ എല്ലാം വെറുതെയായെന്നും ചിത്രത്തില്‍ താന്‍ തീര്‍ത്തും നിരാശയായണെന്നും സ്‌നേഹ ഒരു ദേശീയ മാധ്യമത്തിന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തില്‍ പറഞ്ഞു.

"തമിഴിലേക്കൊരു തിരിച്ചു വരവ് നടത്തുമ്പോള്‍ അത് മികച്ചതായിരിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് നിര്‍ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. അതിന് വേണ്ടി എത്ര പ്രയത്‌നിക്കാനും ഞാന്‍ തയ്യാറായിരുന്നു. പ്രസവ ശേഷമുള്ള തടി കുറയ്ക്കാന്‍ വലിയ പ്രയാസമാണ്. എന്നാല്‍ വേലയ്ക്കാരന് വേണ്ടി ഞാന്‍ അതിന് തയ്യാറായി.

കാരണം ശക്തമായൊരു സന്ദേശം സമൂഹത്തിന് നല്‍കുന്ന അത്തരമൊരു ചിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാകണമെന്ന് ഞാന്‍ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. അങ്ങനെ കഷ്ടപെട്ടാണ് ഞാന്‍ ഏഴു കിലോയോളം കുറച്ചത്. മകനെ വിട്ട് മാറി നില്ക്കാന്‍ സാധ്യമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് വീട്ടില്‍ വച്ച് തന്നെയായിരുന്നു വ്യായാമം ചെയ്തിരുന്നത്.

പതിനെട്ട് ദിവസത്തോളം ചിത്രീകരണം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടു തന്നെ പതിനഞ്ച് മിനുട്ടെങ്കിലും എനിക്ക് സിനിമയില്‍ ഉണ്ടാകുമെന്നു ഞാന്‍ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ ആകെ കൂടി അഞ്ചു മിനിറ്റ് മാത്രമേ എന്റെ റോള്‍ ആ സിനിമയില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു. കഷ്ടപ്പെട്ട് തടി കുറചതെല്ലാം വെറുതെയായി. ആ സിനിമയില്‍ അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ആ സിനിമയ്ക്കായി ഞാന്‍ എടുത്ത പ്രയത്‌നങ്ങള്‍, എന്റെ കഷ്ടപ്പാട്, എല്ലാം വെറുതെ ആയി. ഞാന്‍ തീര്‍ത്തും നിരാശയാണ്.

സിനിമയുടെ ആത്മാവെന്ന് പറയാവുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമാണ് എന്റേതെന്നാണ് അതിന്റെ അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ പറഞ്ഞിരുന്നത്. എന്നാല്‍ അവസാനം ആയിത്തീര്‍ന്നതോ ഞാന്‍ എന്നും വേണ്ടെന്നു വച്ചിട്ടുള്ള തരം കഥാപാത്രം. അങ്ങനത്തെ വേഷങ്ങള്‍ എനിക്ക് മുന്‍പും വന്നിരുന്നു. ആര്‍ക്ക് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കുന്ന അത്തരം കഥാപാത്രങ്ങള്‍ എനിക്ക് വേണ്ടെന്ന് ഞാന്‍ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. സ്‌നേഹ ചെയ്താല്‍ നന്നായിരിക്കും എന്ന് സംവിധായകന് തോന്നുന്ന തരാം വേഷങ്ങള്‍ ചെയ്യാനാണ് ഞാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഒരു തിരിച്ച് വരവില്‍ ഇത്തരം ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടാകാന്‍ ഒരു നടിയും ആഗ്രഹിക്കില്ല." സ്‌നേഹ പറഞ്ഞു.

