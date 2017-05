ലണ്ടന്‍: ജെയിംസ് ബോണ്ട് സിനിമകളിലൂടെ പ്രേക്ഷക ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റിയ ബ്രിട്ടീഷ് നടന്‍ റോജര്‍ മൂര്‍ അന്തരിച്ചു. 89 വയസ്സായിരുന്നു. അര്‍ബുദത്തെ തുടര്‍ന്ന് ഏറെ നാളായി ചികിത്സയിലായിരുന്ന റോജര്‍ മൂര്‍ സ്വിറ്റ്‌സര്‍ലന്‍ഡില്‍ വെച്ചാണ് മരണപ്പെട്ടത്.

അര്‍ബുദത്തിനെതിരെ പോരാടിയാണ് റോജര്‍ മൂര്‍ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങിയതെന്നും ശവസംസ്‌കാര ചടങ്ങുകള്‍ മൊണോക്കോയില്‍ നടക്കുമെന്നും മരണം സ്ഥിതീകരിച്ചു കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബമിറക്കിയ പത്രക്കുറിപ്പില്‍ പറയുന്നു.

ലിവ് ആന്റ് ലെറ്റ് ഡൈ, ദ സ്‌പൈ ഹു ലൗവ്ഡ് മി തുടങ്ങി ഏഴു ബോണ്ട് ചിത്രങ്ങളിലാണ് റോജര്‍ മൂര്‍ വേഷമിട്ടത്. ബോണ്ടിലെ അഭിനയത്തോടൊപ്പം 1960കളില്‍ സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്തിരുന്ന ടെലിവിഷന്‍ പരമ്പരയായ ദി പെര്‍സ്യുഡേഴ്‌സ് ആന്റ് ദ സെയ്ന്റും മൂറിന് ആരാധകരെ നേടിക്കൊടുത്തു. 1991ല്‍ യു.എന്നിന്റെ ഗുഡ്‌വില്‍ അംബാസിഡറായി നിയമിതനായ മൂറിനെ ബ്രിട്ടീഷ് സര്‍ക്കാര്‍ സര്‍ പദവി നല്‍കി ആദരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

With the heaviest of hearts, we must share the awful news that our father, Sir Roger Moore, passed away today. We are all devastated. pic.twitter.com/6dhiA6dnVg