വിവാദങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ശരിക്കും വില്ലന്മാരാണ് നടനും സംവിധായകനുമായ ടി രാജേന്ദറും മകനും നടനുമായ ചിലമ്പരസന്‍ എന്ന ചിമ്പുവും. പെരുമാറ്റങ്ങള്‍ മൂലവും പ്രസ്താവനകളുടെ പേരിലും രാജേന്ദര്‍ ഉണ്ടാക്കാത്ത പൊല്ലാപ്പുകളില്ല. ഇതുമൂലം ട്രോളർമാരുടെ സ്ഥിരം വേട്ടമൃഗമായിരിക്കുകയാണ് രാജേന്ദർ. നിരവധി തവണ ട്രോളുകളുടെ ആക്രമണത്തിന് വിധേയനായിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍, തന്റെ അച്ഛനെതിരേ നടക്കുന്ന ഈ ആക്രമണങ്ങള്‍ക്ക് മറുപടിയുമായി വന്നിരിക്കുകയാണ് ചിമ്പു. രാജേന്ദര്‍ വിധികര്‍ത്താവാകുന്ന ഒരു റിയാലിറ്റി ഷോയിലാണ് അച്ഛനെ കളിയാക്കുന്നവര്‍ക്കെതിരേ ചിമ്പു പ്രതികരിച്ചത്.

"സിനിമാരംഗത്തെ ഏറ്റവും പരിചയസമ്പന്നനായ സംവിധായകനാണ് അദ്ദേഹം. അങ്ങനെയുള്ളൊരാള്‍ ട്രോള്‍ ചെയ്യപ്പെടുമ്പോഴും കളിയാക്കപ്പെടുമ്പോഴും എനിക്ക് സങ്കടം തോന്നാറുണ്ട്. ട്രോളുന്നവര്‍ ആരാണെന്ന് നിങ്ങള്‍ക്ക് ചിന്തിച്ചാല്‍ മനസിലാകും-അദ്ദേഹം ശബ്ദങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നതിനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നീളൻ തലമുടിയെയുമെല്ലാമാണ് ആളുകൾ കളിയാക്കുന്നത്. എന്നാൽ, എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്, അദ്ദേഹം സൃഷ്ടിച്ചപോലെ മറ്റാർക്കും സംഗീതം സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഈ പ്രായത്തിലും അദ്ദേഹത്തിന് തന്റെ മുടി നിലനിർത്താൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. വിമർശിക്കുന്നവരിൽ എത്ര പേർക്ക് ഇങ്ങനെ അവരുടെ മുടി സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു മോശപ്പെട്ട സ്വഭാവവും ഇല്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിഭയിൽ അസൂയപൂണ്ടവരാണ് ഇപ്പോൾ പരിഹാസവുമായി വരുന്നത്.

വൃത്തികെട്ട മനോഭാവത്തോടെയല്ലാതെ അവര്‍ക്കൊന്നും ഒരു സ്ത്രീയെ നോക്കാന്‍ സാധിക്കില്ല. എന്നാല്‍ അദ്ദേഹം തന്റെ ഒരേ ഒരു പ്രണയമായ ഭാര്യയോട് സത്യസന്ധത പുലര്‍ത്തുന്ന മാന്യനാണ് .

അവരെല്ലാം ഓരോതരം മയക്കുമരുന്നിന്റെയും അടിമയാണ്. എന്നാല്‍ അദ്ദേഹം ഈ വക ദു:ശീലങ്ങള്‍ ഒന്നുമില്ലാത്ത വ്യക്തിയും. അതുകൊണ്ട് എന്റെ അച്ഛന് സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം പോലും ഇവര്‍ക്കാര്‍ക്കും ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ അദ്ദേഹത്തെ ട്രോളുന്നത്.

നമ്മളില്‍ ഒരാള്‍ അനുഗ്രഹീതനും പ്രതിഭാധനനുമാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിനെ ബഹുമാനിക്കുന്ന ചിലര്‍ കാരണമാണ് ഇന്ന് ഇത്രയും വലിയ ഉയരത്തിലെത്താന്‍ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചത്. അവരോട് ഞാന്‍ നന്ദി പറയുകയാണ്. ചിമ്പു പറഞ്ഞു.

