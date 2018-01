സെക്കന്റ് ഷോ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ ശ്രദ്ധനേടിയ നടന്‍ സിദ്ധു. ആര്‍ പിള്ള മരിച്ച നിലയില്‍. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് സിദ്ധുവിനെ ഗോവയില്‍ മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയത്. നാട്ടില്‍ നിന്ന് ഗോവയിലെത്തിയ അമ്മയാണ് സിദ്ധുവിന്റെ മൃതദേഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. 25 വയസ്സായിരുന്നു. മരണകാരണം വ്യക്തമല്ല.

പ്രശസ്ത നിര്‍മാതാവായിരുന്ന പി.കെ.ആര്‍ പിള്ളയുടെ മകനാണ് സിദ്ധു. മോഹന്‍ലാല്‍ നായകനായ ചിത്രം, കിഴക്കുണരും പക്ഷി, വന്ദനം, അമൃതം ഗമയ തുടങ്ങി നിരവധി ചിത്രങ്ങളുടെ നിര്‍മ്മാതാവാണ് പി.കെ.ആര്‍ പിള്ള.

തൃശ്ശൂരാണ് സിദ്ധുവിന്റെ സ്വദേശം. സെക്കന്റ് ഷോ കൂടാതെ നിരവധി ഹ്രസ്വചിത്രങ്ങളിലും അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദുല്‍ഖര്‍ സല്‍മാന്‍, സണ്ണി വെയ്ന്‍ തുടങ്ങിയവരുടെ അരങ്ങേറ്റ ചിത്രമായിരുന്ന സെക്കന്റ് ഷോ ഒരുക്കിയത് ശ്രീനാഥ് രാജേന്ദ്രനായിരുന്നു. മരണാനന്തര ചടങ്ങുകള്‍ പീച്ചി റോഡിലുള്ള വീട്ടില്‍ നടക്കും.

Photo: Second Show Movie

