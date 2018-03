നടി ശ്രിയ ശരണ്‍ റഷ്യന്‍ ടെന്നീസ് താരം ആന്ദ്രേ കൊഷീവും വിവാഹിതരായെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ ഇന്നലെ മാധ്യമങ്ങളില്‍ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചിരുന്നു.

അന്ധേരിയിലുള്ള ശ്രിയയുടെ വസതിയില്‍ വച്ച് മാര്‍ച്ച് 12 ന് വിവാഹച്ചടങ്ങുകള്‍ നടന്നുവെന്ന് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യത്തില്‍ അതീവ രഹസ്യമായാണ് ചടങ്ങുകള്‍ നടന്നത്.

ഇതെക്കുറിച്ച് ശ്രിയയുടെ പ്രതികരണം ആരാഞ്ഞപ്പോള്‍ എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് ഡെക്കാൻ ക്രോണിക്കിള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. തന്റെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങള്‍ മാധ്യമങ്ങള്‍ ആഘോഷിക്കുന്നതിലെ അമര്‍ഷം മൂലമാണ് ശ്രിയ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ട്.

മൂന്ന് വര്‍ഷങ്ങളിലേറെയായി ശ്രിയയും ആന്ദ്രേ കൊഷീവും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളാണ്. രണ്ടു പേരുടെയും കുടുംബങ്ങളുടെ സമ്മതത്തോടെയാണ് വിവാഹം നടന്നതെന്നും നടന്‍ മനോജ് ബാജ്പേയിയും ഭാര്യ ശബാനയും മാത്രമായിരുന്നു വിവാഹത്തില്‍ പങ്കെടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളെന്നുമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്ന വാര്‍ത്തകളിലുണ്ടായിരന്നത്. എന്തായാലും വിവാഹം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളൊന്നും നടിയോ കുടുംബമോ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല.

ഹരിദ്വാറില്‍ ജനിച്ച ശ്രിയ വളര്‍ന്നത് ഡല്‍ഹിയിലാണ്. 2001 ല്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ തെലുങ്ക് ചിത്രം ഇഷ്ടത്തിലൂടെയാണ് ശ്രിയ സിനിമാരംഗത്ത് അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കുന്നത്. പിന്നീട് തെലുങ്ക്, തമിഴ്, ഹിന്ദി, കന്നട എന്നീ ഭാഷകളിലായി നിരവധി ചിത്രങ്ങള്‍ ചെയ്തു. മമ്മൂട്ടിക്കും പൃഥ്വിരാജിനുമൊപ്പം പോക്കിരിരാജയിലും മോഹന്‍ലാലിനൊപ്പം കാസനോവയിലും അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാര്‍ത്തിക് നരേന്‍ ഒരുക്കുന്ന നരഗാസുരനില്‍ ശ്രിയ ഒരു പ്രധാനവേഷത്തില്‍ എത്തുന്നുണ്ട്.

