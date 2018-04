മലയാള സിനിമയില്‍ താരങ്ങളുടെയല്ല, താരങ്ങളുടെ ആരാധകരുടെ കഥകളുടെ കാലമാണിത്. കട്ട മോഹന്‍ലാല്‍ ആരാധികയുടെ കഥ പറഞ്ഞ മഞ്ജു വാര്യര്‍ ചിത്രം 'മോഹന്‍ലാലി'നും ഇന്നസെന്റിന്റെ സുവർണപുരുഷനും ശേഷം മറ്റൊരു സൂപ്പർസ്റ്റാർ ആരാധകന്റെ കഥ കൂടി വെള്ളിത്തിരയിലെത്തുന്നു. ദിലീപ് ആരാധകന്റെ കഥ പറയുന്ന ഷിബു.

ദിലീപിനോടുള്ള ആരാധന മൂത്ത് സിനിമ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന സാധാരണക്കാരനായ ഒരു യുവാവിന്റെ കഥയാണ് ചിത്രം പറയുന്നത്.

ചിത്രത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റ് പോസ്റ്റര്‍ പുറത്തിറങ്ങി. ദിലീപ് നായകനായ രാമലീലയുടെ സംവിധായകനായ അരുണ്‍ ഗോപിയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റര്‍ ആരാധകര്‍ക്കായി പങ്കുവച്ചത്.

അരുണ്‍ ഗോപിയുടെ ഫെയ്​സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ്

ആരാധകര്‍... അവരുടെ ആര്‍പ്പുവിളികളാണ് ഒരു നടനെ താരമാക്കുന്നത്... അവരുടെ കൂക്കുവിളികളാണ് ഒരു താരത്തെ താഴെയിറക്കുന്നതും... കറ കളഞ്ഞ ആ സിനിമ പ്രേമികളുടെ സിനിമയോടുള്ള നല്ല കഥാപാത്രങ്ങളോടുള്ള അടങ്ങാത്ത ആവേശമാണ് കൊട്ടകകളെ നിറയ്ക്കുന്നതും... സിനിമ എന്ന വ്യവസായത്തെ നിലനിര്‍ത്തുന്നതും... ഇതാ അവരില്‍ ഒരാളുടെ, അല്ല നമ്മളില്‍ ഒരാളുടെ കഥയുമായി... ജനപ്രിയനായകന്റെ ആരാധകന്റെ കഥയുമായി... ഒരു സിനിമ! സന്തോഷത്തോടെ അതിലേറെ അഭിമാനത്തോടെ നിങ്ങള്‍ക്കായി.. #Firstlookposter-

All the very best dear brothers Arjun and Gokul??

Welcome new hero Karthik

32-ാം അധ്യായം 23-ാം വാക്യം എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം അര്‍ജുന്‍ പ്രഭാകരന്‍, ഗോകുല്‍ രാമകൃഷ്ണന്‍ എന്നിവര്‍ ചേര്‍ന്ന് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തില്‍ പുതുമുഖം കാര്‍ത്തിക് രാമകൃഷ്ണനാണ് കേന്ദ്ര കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. അഞ്ജു കുര്യനാണ് നായിക. കാര്‍ഗോസ് സിനിമാസാണ് ചിത്രം നിര്‍മ്മിക്കുന്നത്.

Shibu Malayalam Movie Dileep Fan story Arjun prabhakar gokul ramakrishnan shibu