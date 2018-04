ബോളിവുഡിലെ ക്യൂട് കപ്പിള്‍സാണ് ഷാഹിദ് കപൂറും മിറ രാജ്പുതും. പെണ്‍കൊടികളുടെ റൊമാന്റിക് ഹീറോയായി വിലസുന്ന സമയത്താണ് ഷാഹിദ് സിനിമയുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത ചുറ്റുപാടില്‍ നിന്ന് വന്ന മിറ രാജ്പുതിനെ വിവാഹം കഴിച്ചത്. 2015 ജൂലൈയിലായിരുന്നു വിവാഹം. 2016 ഓഗസ്റ്റില്‍ ഇവര്‍ക്കൊരു പെണ്‍കുഞ്ഞു പിറക്കുകയും ചെയ്തു.



കുഞ്ഞു മിഷയുടെ ഓരോ നിമിഷവും പകര്‍ത്താനും അവ ആരാധകരുമായി പങ്കുവയ്ക്കാനും മിറയും ഷാഹിദും എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ ഈ സന്തോഷക്കൂട്ടിലേക്കൊരു പുതിയ അതിഥി കൂടി എത്തുകയാണ്. ഒന്നര വയസുകാരി മിഷ ഒരു വല്യേച്ചിയാകാന്‍ പോവുകയാണെന്ന വിവരം ഷാഹിദാണ് ആരാധകരുമായി പങ്കുവച്ചത്.



വരച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന ബലൂണകള്‍ക്ക് മുകളില്‍ ബിഗ് സിസ്റ്റര്‍ എന്നെഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നതിന്റെ അടുത്ത് ചിരിച്ചുകിടക്കുന്ന മിഷയുടെ ചിത്രത്തോടെയാണ് ഷാഹിദ് സന്തോഷ വാര്‍ത്ത പങ്കുവച്ചത്.

രണ്ടാമതൊരു കുഞ്ഞുണ്ടായതിന് ശേഷം മാത്രമേ താന്‍ ജോലിയില്‍ പ്രവേശിക്കൂ എന്ന് മിറ പല അഭിമുഖങ്ങളിലും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. അത് എത്രയും നേരത്തെ തന്നെ ഉണ്ടാകുമെന്നും മിറ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

