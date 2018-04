തെലുങ്ക് സിനിമയില്‍ കാസ്റ്റിങ് കൗച്ച് വിവാദം കത്തിപ്പടരുന്നു. നടി ശ്രീ റെഡ്ഡിയുടെ ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റാണ് ഈ വിവാദത്തിന് ആക്കം കൂട്ടിയത്. അരവിന്ദ് 2 എന്ന സിനിമയിലൂടെ ശ്രദ്ധ നേടിയ നടിയാണ് ശ്രീ. തെലുങ്കിലെ ചില പ്രശസ്ത സംവിധായകരും നടന്മാരും നടിമാരെ ലൈംഗികമായി ചൂഷണം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും തനിക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള ചില അനുഭവങ്ങള്‍ നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടെന്നും ശ്രീ വ്യക്തമാക്കി.

സംവിധായകന്‍ ശേഖര്‍ കമ്മൂലയുടെ പേര് നേരിട്ട് പരാമര്‍ശിക്കാതെ ശ്രീ അദ്ദേഹത്തിനെതിരേ കടുത്ത ആരോപണങ്ങള്‍ ഉന്നയിച്ചു. സംവിധായകന്‍ തന്നെ ചില കഥാപാത്രങ്ങള്‍ വച്ചു നീട്ടി പ്രലോഭിപ്പിക്കാന്‍ നോക്കിയെന്നും താന്‍ വഴങ്ങിയില്ലെന്നും ശ്രീ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ശ്രീയുടെ ആരോപണങ്ങള്‍ വലിയ ചര്‍ച്ചയായപ്പോള്‍ വിശദീകരണവുമായി ശേഖര്‍ രംഗത്തെത്തി. തന്നെ ആക്രമിക്കുന്നതില്‍ ശ്രീക്ക് വ്യക്തിപരമായി നേട്ടമുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നതായി ശേഖര്‍ പറയുന്നു.

ആ സ്ത്രീ പച്ചക്കള്ളം പറയുകയാണ്. എന്റെ സിനിമകളില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നവര്‍ക്ക് അറിയാം. അവിടെ ലിംഗ വിവേചനമില്ല. സ്ത്രീകളെയും പുരുഷന്‍മാരെയും ഒരുപോലെയാണ് കരുതുന്നത്. എന്റെ വ്യക്തിത്വം കാത്ത് സൂക്ഷിക്കാന്‍ മരിക്കാന്‍ പോലും ഞാന്‍ തയ്യാറാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള കള്ളങ്ങള്‍ ആഘോഷിക്കുമ്പോള്‍ വേദനിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബം എനിക്കൊപ്പമുണ്ട്.

ഒന്നുകില്‍ മാപ്പ് പറയുക, ആരോപണങ്ങള്‍ പിന്‍വലിക്കുക അല്ലെങ്കില്‍ നിയമനടപടി നേരിടാന്‍ തയ്യാറാകുക- ശേഖര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

Content Highlights: Sekhar Kammula slams controversial actress Sri Reddy for naming him in the casting couch issue