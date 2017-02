ചെന്നൈ: അഴിമതിക്കേസിന് മാത്രമല്ല, ജയലളിതയുടെ മരണത്തിന് കൂടി ശശികല ഉത്തരം പറയണമെന്ന് ചലച്ചിത്ര താരം ഗൗതമി. തന്റെ ട്വീറ്റിലൂടെയാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. ഈ രണ്ടു കേസിലും ഒരേ ശിക്ഷ നല്‍കിയാല്‍ പോരെന്നും ഗൗതമി പറഞ്ഞു.

നേരത്തെ ജയലളിതയുടെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദുരൂഹതകളും സംശയങ്ങളും നീക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഗൗതമി പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കത്തയച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍, മോദി ഇതിനോട് പ്രതികരിക്കാന്‍ പോലും തയ്യാറാകാത്തതിനെ തുടര്‍ന്ന് ഗൗതമി പ്രധാനമന്ത്രിയെ വിമര്‍ശിച്ച് രംഗത്തെത്തുകയും ചെയ്തു.

അനധികൃത സ്വത്തു സമ്പാദനക്കേസില്‍ വി.കെ.ശശികലയ്ക്ക് വിചാരണ കോടതി വിധിച്ച ശിക്ഷ സുപ്രീംകോടതി ശരിവെക്കുകയായിരുന്നു. ഇതോടെ വിചാരണകോടതി വിധി റദ്ദാക്കിയ ഹൈക്കോടതി നടപടി അസാധുവായി. ശശികലയ്ക്ക് നാല് വര്‍ഷം തടവുശിക്ഷയും 10 കോടിരൂപ പിഴയുമാണ് വിധിച്ചത്.

#sasikala has been convicted for corruption. She has to answer for #Amma death also Both cases don't carry equal sentencing #JusticeForAmma