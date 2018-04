അടുത്തിടെ തെന്നിന്ത്യന്‍ സിനിമാലോകവും ആരാധകരും ഒരുപോലെ ഉറ്റു നോക്കിയ വിവാഹമായിരുന്നു സാമന്തയുടെയും നാഗചൈതന്യയുടെയും. ഏറെ നാളത്തെ പ്രണയത്തിനൊടുവില്‍ കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ഒക്ടോബറില്‍ ഗോവയില്‍ വച്ച് നടന്ന സ്വകാര്യ ചടങ്ങിലാണ് ഇരുവരും വിവാഹിതരായത്. വിവാഹ ശേഷം സിനിമയുടെ തിരക്കുകളിലേക്ക് മടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു ഇരുവരും. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ഓണ്‍ലൈന്‍ മാധ്യമത്തിന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തില്‍ താരം തന്റെ റിട്ടയര്‍മെന്റിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി. എന്നാണ് സാമന്തയുടെ റിട്ടയര്‍മെന്റ് എന്ന ചോദ്യത്തിന് താരത്തിന്റെ മറുപടി ഇതായിരുന്നു.

'എനിക്ക് വേണ്ടതെന്തോ അത് കിട്ടാതാകുമ്പോള്‍ ഞാന്‍ സിനിമയില്‍ നിന്നും റിട്ടയര്‍ ചെയ്യും. തത്കാലം എന്തായാലും അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ എനിക്കെന്ന് ഒരു കുഞ്ഞ് വേണമെന്നുള്ളതിന് ഞാന്‍ ഒരു തിയ്യതി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങള്‍ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് വേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. അത് ഞങ്ങള്‍ ഫിക്‌സ് ചെയ്ത ഡേറ്റിന് തന്നെ നടന്ന് കൊള്ളണമെന്നൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ നാഗചൈതന്യയ്ക്ക് അത് തീരുമാനിച്ച തിയ്യതിയില്‍ തന്നെ നടക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്'. സാമന്ത പറഞ്ഞു.



എന്നാൽ തീയതി ഏതാണെന്നു പറയാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് ശരിയാകില്ല ആ തിയ്യതി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എല്ലാവരുടെ കണ്ണും നാഗചൈതന്യയുടെ മേൽ ആകുമെന്നായിരുന്നു സാമന്തയുടെ മറുപടി. കുഞ്ഞായിരിക്കും പിന്നീട് തന്റെ ലോകമെന്നും കുഞ്ഞുണ്ടായി ആദ്യത്തെ കുറച്ച് വര്‍ഷങ്ങള്‍ താന്‍ കുഞ്ഞിനോടൊപ്പം തന്നെയുണ്ടാകുമെന്നും സാമന്ത പറഞ്ഞു.

