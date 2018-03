ക്ഷയരോഗം ബാധിച്ച് മരണത്തോട് മല്ലിടുന്ന മുന്‍കാല നടി പൂജ് ദഡ്വാളിന് സഹായഹസ്തവുമായി സല്‍മാന്‍ ഖാന്‍. വീര്‍ഗതി എന്ന ചിത്രത്തില്‍ സല്‍മാനോടൊപ്പം അഭിനയിച്ച പൂജ, തന്നെ സഹായിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സല്‍മാന് വീഡിയോ സന്ദേശം അയച്ചത് വലിയ വാര്‍ത്തയായിരുന്നു.



പൂജയുടെ അവസ്ഥ ദേശീയ മാധ്യമങ്ങളിലടക്കം ഏറെ പ്രാധാന്യത്തോടെ വാര്‍ത്ത വന്നെങ്കിലും സല്‍മാന്‍ പ്രതികരിച്ചിരുന്നില്ല. തുടര്‍ന്ന് സഹായഹസ്തവുമായി ഭോജ്പുരി നടന്‍ രവി കൃഷ്ണന്‍ രംഗത്ത് വരികയും ചെയ്തു.

പുനെയില്‍ ദബാംഗ് റീലോഡഡ് ടൂറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയ പത്രസമ്മേളനത്തിനിടെയാണ് പൂജയ്ക്ക് സഹായമെത്തിച്ചതായി സല്‍മാന്‍ അറിയിച്ചത്.

'പൂജ വീര്‍ഗതിയില്‍ എന്റെ നായികയായിരുന്നില്ല അതുല്‍ കുല്‍ക്കര്‍ണിയുടെ നായികയായിരുന്നു. ഇത് വളരെ സങ്കടകരമായ വാര്‍ത്തയാണ്. എനിക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ ടീം അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അവര്‍ക്ക് എല്ലാം ഭേദമാകും എന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷ സല്‍മാന്‍ അറിയിച്ചു.

ആറുമാസം മുന്‍പാണ് പൂജയ്ക്ക് ക്ഷയരോഗമാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. രോഗം പിടി കൂടുന്നതുവരെ ഗോവയിലെ ഒരു ചൂതാട്ടകേന്ദ്രത്തില്‍ മാനേജരായി ജോലി നോക്കുകയായിരുന്നു ഇവര്‍. സഹായത്തിനാരുമില്ലെന്നും അസുഖ വിവരം അറിഞ്ഞതോടെ അടുത്ത ബന്ധുക്കള്‍ പോലും തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചെന്നും തനിക്ക് ഇന്നൊരു കപ്പ് ചായ കുടിക്കണമെങ്കില്‍ പോലും മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിക്കേണ്ട ഗതികേടാണെന്നും പൂജ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. തന്റെ ആരോഗ്യവും സാമ്പത്തിക സ്തഥിിയും മോശമാണെന്ന് കാണിച്ച് സല്‍മാന്‍ ഖാന് വീഡിയോ സന്ദേശമയക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

