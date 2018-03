സെലിബ്രിറ്റികള്‍ എവിടെ പോയാലും ആരാധകര്‍ ഇടിച്ചുകയറുന്നത് സ്വാഭാവികം. ഇത്തരം തള്ളിക്കയറ്റത്തില്‍ നിന്നും താരങ്ങളെ രക്ഷിക്കാന്‍ എപ്പോഴും അവരുടെ കൂടെ ബോഡിഗാര്‍ഡുകളും ഉണ്ടാകും. അതില്‍ ചിലര്‍ താരങ്ങളുടെ അത്ര തന്നെ പ്രശസ്തരാണ്. അത്തരത്തിലൊരു വ്യക്തിയാണ് ഗുര്‍മീത് കൗര്‍ എന്ന ഷേര. കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് വര്‍ഷമായി ബോളിവുഡിന്റെ മസില്‍ മാന്‍ സല്‍മാന്‍ ഖാന്റെ സന്തത സഹചാരിയാണ് ഷേര.

സല്‍മാന്‍ തനിക്ക് കുടുംബാംഗമാണെന്നും തന്റെ അവസാനശ്വാസം വരെ താന്‍ സല്‍മാനോടൊപ്പമുണ്ടാകുമെന്നുമാണ് ഷേര പറയുന്നത്. ഒരു പ്രമുഖ മാധ്യമത്തിന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് ഷേര മനസ്സ് തുറന്നത്.

'എന്റെ അവസാനശ്വാസം വരെ ഞാന്‍ ഭായിക്കൊപ്പം (സല്‍മാന്‍) ഉണ്ടാകും. ഞാന്‍ എപ്പോഴും ആളുകളോട് പറയാറുണ്ട് എന്നെ ഒരിക്കലും ഭായിയുടെ കൂടെയോ ഭായിയുടെ പിറകിലോ നില്‍ക്കുന്നത് കാണാനാവില്ല എന്ന്. എന്തെങ്കിലും അപകടമുണ്ടെങ്കില്‍ ഞാന്‍ എന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുന്നിലാണ് നില്‍ക്കാറുള്ളത്-ഷേര പറഞ്ഞു.

സല്‍മാന്റെ സുരക്ഷയാണ് തനിക്ക് മുഖ്യമെന്നും ഈ ജോലിയില്‍ തനിക്ക് ഭയമില്ലെന്നും ഷേര വ്യക്തമാക്കി. 'എനിക്ക് എന്റെ സുരക്ഷയല്ല ഭായിയുടെ സുരക്ഷയാണ് മുഖ്യം. ഭയമുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കില്‍ ഞാന്‍ ഈ ജോലി തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നോ? ഭായി എന്റെ കുടുംബമായി മാറിയിട്ട് വര്‍ഷങ്ങളായി. ഞാന്‍ എന്റെ ജോലിയും ബിസിനസും ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് വേണ്ടി എന്നും കൂടെ ഉണ്ടായിട്ടുമുണ്ട്'-ഷേര പറഞ്ഞു.

2011ല്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ ബോഡിഗാര്‍ഡ് എന്ന സിനിമ സല്‍മാന്‍ ഷേരയ്ക്ക് സമര്‍പ്പിച്ചത് ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ വലിപ്പം തെളിയിക്കുന്നതായിരുന്നു.

സമൂഹത്തിലെ ഉന്നതര്‍ക്ക് സുരക്ഷയൊരുക്കുന്ന ടൈഗര്‍ സെക്യൂരിറ്റി സര്‍വീസ് എന്ന സ്ഥാപനവും നടത്തുന്നുണ്ട് ഷേര. സല്‍മാന് പുറമെ മറ്റു പല പ്രമുഖര്‍ക്കും സുരക്ഷയൊരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഷേര. ഡയാന കിങ്, ബ്രയാന്‍ ആഡംസ്, പാരിസ് ഹില്‍ട്ടണ്‍ എന്നിവര്‍ അവരില്‍ ചിലര്‍ മാത്രം. കഴിഞ്ഞ മെയില്‍ മുംബൈയിലെത്തിയ പോപ്പ് ഗായകന്‍ ജസ്റ്റിന്‍ ബീബര്‍ക്ക് സുരക്ഷയൊരുക്കിയതും ഷേരയായിരുന്നു.

