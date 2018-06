സല്‍മാന്‍ ഖാന്‍ പ്രധാനവേഷത്തിലെത്തിയ റേസ് 3 കടുത്ത നിരാശയാണ് ബോളിവുഡ് വൃത്തങ്ങള്‍. റെമോ ഡിസൂസ സംവിധാനം ചെയ്ത ഈ ചിത്രം സല്‍മാന്‍ ഖാന്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തമാണെന്നാണ് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലെ സംസാരം.

അബ്ബാസ്-മസ്താന്‍ കൂട്ടുക്കെട്ടില്‍ ഓരുങ്ങിയ റേസ് സീരീസിന്റെ മൂന്നാംഭാഗമാണ് റേസ് 3. സെയ്ഫ് അലിഖാനായിരുന്നു റേസ് സീരിസിലെ നായകന്‍. റേസ് 3 യുടെ കഥയ്ക്ക് റേസ് 2,1 ഭാഗങ്ങളുമായി ബന്ധമില്ലാത്തതിനാല്‍ സെയ്ഫ് അസംതൃപ്തി പ്രകടിപ്പു. തുടര്‍ന്ന് സെയ്ഫിനെ മാറ്റിയാണ് സല്‍മാന്റെ രംഗപ്രവേശം. സെയ്ഫിന്റെ ശാപമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ പരാജയത്തിന് പിറകിലെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരാധകരില്‍ ചിലര്‍ പരിഹാസരൂപേണ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. റേസ് 3 യില്‍ ഇല്ലാത്തതിനാല്‍ തനിക്ക് വിഷമമില്ലെന്നും സല്‍മാന്‍ ചെയ്താല്‍ നന്നായിരിക്കുമെന്നാണ് സെയ്ഫ് അഭിമുഖങ്ങളില്‍ പറഞ്ഞത്.

റേസ് 3 ഒരുക്കാനും ആദ്യം സമീപ്പിച്ചത് അബ്ബാസ്-മസ്താന്‍ ജോഡിയെയായിരുന്നു. എന്നാല്‍ നിര്‍മാതാക്കളുമായി അബ്ബാസിനും മസ്താന്‍ ബര്‍മാവാലയ്ക്കും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടായി. തുടര്‍ന്ന് സല്‍മാന്‍ ഇടപ്പെട്ടാണ് റേസ് 3 സംവിധാനം ചെയ്യാന്‍ റെമോ ഡിസൂസയെ ഏല്‍പിച്ചത്.

റേസ് 3 സമ്പൂര്‍ണ നിരാശയാണ് സമ്മാനിച്ചതെന്ന് പ്രശസ്ത ട്രേഡ് അനവിസ്റ്റും സിനിമാ നിരൂപകനുമായ തരണ്‍ ആദര്‍ശ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

#OneWordReview ... #Race3 : DISAPPOINTING. Rating: ⭐️⭐️ All that glitters is not gold... Remo D’souza misses the golden opportunity! pic.twitter.com/xTpbO3tyYH

This was the Public’s reaction at a theatre after watching film #Race3 ! pic.twitter.com/p8dCf25HtU

റേസ് 3 കോമഡി സിനിമയായി തോന്നിയെന്നാണ് 'കുപ്രസിദ്ധ' സിനിമാ നിരൂപകന്‍ കമാല്‍ ആര്‍ ഖാന്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്. പണമുണ്ടാക്കാന്‍ സല്‍മാന്‍ പാവപ്പെട്ടവരുടെ പൈസ കൊള്ളയടിക്കുകയാണ് എന്നാണ് കെ.ആര്‍.കെയുടെ ആരോപണം.

രമേശ് തൗരാണിയും സല്‍മാന്‍ ഖാനും ചേര്‍ന്നാണ് റേസ് 3 നിര്‍മിച്ചത്. അനില്‍ കപൂര്‍, ബോബി ഡിയോള്‍, ജാക്വിലിന്‍ ഫെര്‍ണാണ്ടസ്, ഡെയ്‌സ് ഷാ തുടങ്ങിയവരാണ് ചിത്രത്തിലെ പ്രധാനതാരങ്ങള്‍.

If you will search “Worst Bollywood Actor” so this will come. It’s not fair. How can google do this? pic.twitter.com/V94DIeWPHE